Aidas J., el ya famoso "gastrojeta" de Alicante, un delincuente letón que se dedica desde hace meses a comer y beber en establecimientos de la ciudad, negándose luego a pagar la cuenta, es un caso más de especialistas en hacer "simpas".

El año pasado hubo otro detenido por un "simpa" de más de 400 euros en un cumpleaños infantil en Alicante. Más de 30 niños y adultos asistieron a un parque de bolas y los últimos se marcharon por la puerta trasera sin pagar la factura.

En España ha habido otros casos de personas que se han hecho "populares" por lo mismo, ya sea en bares o restaurantes o en hoteles. De hecho, casi no hay ciudades en el mapa patrio sin su "rey del simpa". No obstante, el modus operandi de cada uno de ellos no siempre es el mismo.

El gastrojeta de Alicante ha llegado a fingir desmayos u olvido de la cartera para evitar abonar sus consumiciones, mientras que en otros casos reconocen no tener dinero y permanecen impasibles hasta que los camareros o los dueños de los establecimientos llaman a la Policía.

Uno de ellos es Antonio Miguel Grimal Marco, natural de Barcelona, de 48 años y conocido como "el rey de los simpa" en Zaragoza. Tan frenética era su actividad delictiva en la capital aragonesa que conforme salía del calabozo tras ser arrestado por sus comilonas por la jeta, volvía a ir a llenarse el estómago por la cara en un local situado a apenas unos metros de los juzgados. Se le impusieron tres meses de multa a razón de 6 euros diarios (540 en total), que es la pena máxima cuando lo defraudado no excede de 400 euros.

La impotencia de los hosteleros

Las condenas que recaen sobre especialistas en "simpas" reiterados no son de prisión, debido a que las estafas cometidas son de escasa cuantía y están sancionadas con penas de multa. Pero el impago constante de las mismas se acaba supliendo por un día de cárcel por cada dos cuotas de multa no satisfechas. En la prisión desayunan, comen y cenan gratis también, por lo que no les suele suponer ningún problema.

A finales de julio del año pasado, tras ser detenido cinco veces en una semana, entre ellas por no pagar el servicio a un taxi, Grimal Marco, que vivía de una pensión no contributiva, ingresó en prisión para empezar a cumplir las condenas acumuladas, aunque no tardaría mucho en salir.

El gastrojeta maño, que comenzó a practicar ese modus vivendi en 2016, llegó a crearse en 2020 una cuenta en Instagram que no "nutrió" tanto como su estómago, pues solo muestra dos publicaciones. En su primer año de actividad delictiva acumuló unas treinta detenciones. Al año siguiente pisaría la cárcel por no comparecer en dos juicios, pero a pesar de que una pena de varios años sobrevoló sobre él, se libró por una jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Mientras que el gastrojeta alicantino actúa solo, Grimal llegó a tener "invitados" en alguna ocasión de las más de 60 en que fue arrestado.

Como dice el refrán, a rey muerto, rey puesto. Y no iba a ser menos con los del simpa. Los bares y restaurantes de Zaragoza volvieron a ser azotados por los timos de otro hombre que parecía querer destronar a Grimal. Desde el pasado 28 de febrero, un vecino de la capital aragonesa de 47 años se dedicó a recorrer diferentes establecimientos hosteleros desayunando, comiendo o cenando sin abonar el dinero de la cuenta. Hubo un día que cenó gratis, fue detenido, desayunó en los calabozos y cuando el juez le dejó en libertad decidió celebrarlo con una comida que, por supuesto, no pagó.

El pasado verano, los hosteleros de Valladolid sufrieron también a su particular "gastrojeta", un hombre que responde a las iniciales D. M. V. y que dejó pufos en más de una veintena de establecimientos.

En Palma de Mallorca, un hombre de 30 años de edad y nacionalidad suiza, también fue arrestado tras alojarse en hoteles de la isla dejando una deuda de más de cinco mil euros. Luego se supo que había hecho lo mismo en al menos otro hotel peninsular.

La hostelería sufre con impotencia este tipo de actuaciones ante la "falta de consecuencias legales". A menudo renuncian incluso a presentar denuncia tanto por el tiempo que les supone perder como por la "poca pena" que reciben estos estafadores.

Simpa multitudinario: una conga para disimular antes de salir por patas

En marzo de 2017, unos 120 comensales que celebraban un bautizo en Bembibre (León) abandonaron el restaurante sin pagar cuando se iba a servir la tarta, según denunció el propietario del establecimiento, Antonio Rodríguez.

"La cena fue encargada por unos vecinos rumanos y únicamente habían dado una señal de 900 euros", afirmó a Efe el dueño del hotel-restaurante El Carmen, quien detalló que todos los comensales dejaron el establecimiento a la vez. Al parecer, para disimular se pusieron a bailar la conga antes de salir huyendo.

"Fue cosa de un minuto y no se pudo hacer nada por detenerlos porque era algo que ya habían previsto y salieron en estampida", agregó.

El hostelero tenía todos los datos del encargo "con nombres y direcciones", y presentó la correspondiente denuncia, aunque no tenía esperanzas de cobrar la deuda, porque "aunque sean localizados se declararán insolventes".

En total quedaron por abonar unos 2.000 euros, explió el hostelero, que añadió que en los 35 años que lleva trabajando en la hostelería nunca le había pasado algo así.

El menú consistió en unos entrantes seguidos de un plato principal, que en este caso fue de carne, y además de los vinos, en la celebración se consumieron 30 botellas de distintas bebidas alcohólicas. Al parecer se trataba de una banda especializada en "simpas".

En Ponferrada unas semanas antes un salón de comidas denunció que un grupo de 200 personas dejó sin pagar la cuenta de un banquete que ascendía a más de 10.000 euros aduciendo que no les había gustado la comida.

Todos estos representantes de la picaresca del siglo XXI dinero es posible que no tengan, pero cara, mucha. Y dura.