Durante el verano, los desplazamientos aumentan tanto en cantidad como en distancia. Es muy común realizar viajes hacia destinos vacacionales en los meses de julio y agosto, los cuales presentan las condiciones propicias para la aparición de la fatiga: largas distancias, trayectos monótonos, calor y el deseo de llegar a destino.

La somnolencia al volante puede tener consecuencias extremadamente graves tanto para el conductor como para los demás usuarios de la vía. Aunque más de la mitad de los conductores no se detienen a descansar, el 77% de los automovilistas considera que la somnolencia es igual o incluso más peligrosa que el consumo de alcohol.

Por todos estos motivos, la Dirección General de Tráfico lanza una advertencia al inicio de las próximas vacaciones de verano de millones de españoles. Hay que estar alerta si se viaja en automóvil alos destinos vacacionales. En esta época del año, los accidentes se multiplican, los riesgos en carreteras aumentan. Se ha de tener 'miles de ojos' en todo momento para evitar acabar la temporada estival en un hospital.

La DGT insiste y recalca en su cuenta de Twitter, que la somnolencia al volante es un problema grave que puede tener consecuencias peligrosas, incluso mortales. Cuando una persona se siente somnolienta mientras conduce, su capacidad para reaccionar rápidamente y tomar decisiones adecuadas se ve significativamente afectada. Esto aumenta el riesgo de accidentes automovilísticos.

El sueño perjudica la toma de decisiones al volante. El comportamiento se vuelve tenso, nervioso y agresivo.



Con los microsueños, el más grave de los efectos de la #fatiga, el conductor puede perder el control del vehículo.



Aparición y efectos del sueño

La fatiga al conducir puede ser causada por varios factores, y experimentar uno o más de ellos puede afectar seriamente la capacidad de conducción.

La falta de sueño es la principal causa de fatiga. Es importante descansar entre 7 y 9 horas, ya que dormir menos puede ser peligroso, especialmente si se duerme menos de 4 horas.

Las interrupciones durante el período de sueño, como ruidos, luces o preocupaciones, pueden afectar directamente el descanso y provocar fragmentación del sueño.

Los cambios de horario pueden generar fatiga, ya que el cuerpo humano se acostumbra a un horario de sueño regular. Esto es especialmente relevante para aquellos que trabajan en turnos rotativos y luego deben conducir.

Algunos medicamentos pueden afectar el sueño y la capacidad de conducción. Por eso, es recomendable seguir las indicaciones del médico y leer los prospectos de los medicamentos. Si desea obtener más información sobre los efectos de los medicamentos al volante, puede consultar fuentes confiables.

Enfermedades como la narcolepsia o la apnea del sueño pueden alterar directamente el ciclo sueño-vigilia. En tales casos, es importante consultar a un médico para recibir el tratamiento adecuado.

Medicamentos

Experimentar somnolencia conlleva una serie de efectos negativos en el cuerpo, lo cual, combinado con la conducción, representa un riesgo importante de accidente. La fatiga al volante deteriora la calidad de la conducción al reducir la capacidad de reacción y generar distracciones. Sentir sueño afecta el procesamiento de información y la toma de decisiones, y el comportamiento tiende a volverse tenso, nervioso y agresivo. Los microsueños son uno de los efectos más graves de la fatiga, ya que se trata de breves cabeceos de corta duración que pueden hacer que el conductor pierda el control del vehículo. Según un informe 8.1 millones de españoles admiten haber experimentado microsueños.

Los accidentes causados por la somnolencia son especialmente peligrosos. Según el mismo informe, estos accidentes duplican el riesgo de muerte. Mientras que el riesgo de mortalidad en accidentes convencionales es del 1.9%, en casos de fatiga el riesgo se eleva al 3.9%. Este incremento también se refleja en el riesgo de lesiones, que pasa del 11.2% en accidentes comunes al 15.9% en accidentes causados por somnolencia. El estudio establece un perfil común en la mayoría de los accidentes: suelen ocurrir en la madrugada del sábado al domingo durante el mes de julio, y generalmente se producen por salidas de vía. Además, suelen ser conducidos por hombres jóvenes de entre 21 y 30 años, aunque este tipo de accidentes se dan en todas las franjas de edad.

Para asegurar un viaje libre de sueño, fatiga y, sobre todo, seguro, es fundamental descansar antes y durante el trayecto. Antes de emprender el viaje, es recomendable dormir al menos 7 horas, y durante el trayecto, es importante hacer paradas de descanso cada 2 horas o cada 200 km. El informe revela que 14.4 millones de conductores españoles no se detienen a descansar, incluso cuando sienten sueño, y hacen todo lo posible por no detenerse y llegar a su destino lo antes posible. Esta actitud es extremadamente peligrosa y pone en riesgo a los demás conductores. Sin embargo, este comportamiento no se debe a la falta de conocimiento sobre la necesidad de descansar, ya que el 77% de los automovilistas considera que la somnolencia al volante es igual o incluso más peligrosa que el consumo de alcohol.

Consejos para evitar la fatiga