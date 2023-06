El horóscopo de hoy viernes 23 de junio de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Estás pasando por una etapa muy fuerte en tu relación, si tuvieron un conflicto recientemente, considera esa etapa como algo superado, si aún crees que existen asperezas que deben limar, hoy es el día para hacerlo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Llegan tiempos de cambio y una recta final que acabará de poner las cosas en su sitio. Muchas veces no ves el fin de esta etapa y puede ser desesperante no tener tiempo para pensar qué dirección quieres tomar, si es que aún no lo sabes... pero eso llegará con muchas otras cosas bajo el brazo. Aprovecha para dar la bienvenida al verano de la forma más bonita que puedas, con amigos y las personas (y persona) que te quieren.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Quizás te sientes atravesando por una etapa donde te cuesta avanzar, esto puede ser cierto, pero no por eso vas a dejar de intentarlo. Sentirse estancado es algo muy común y todos hemos pasado por eso.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Leo (23 julio al 22 agosto)

Estás viviendo una jornada demasiado agitada, por lo que debes ponerte al corriente y ser muy veloz en las exigencias que enfrentarás el día de hoy. En el trabajo esto será crucial, ya que estás siendo evaluado el día de hoy, por lo que deja de lado las distracciones.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es tiempo de dejar de lado las preocupaciones, los dolores de cabeza y los malos ratos que puedes haber enfrentado. Si recibes ordenes de alguien que no tiene un cargo más alto que tú en el lugar donde te desempeñas, no lo aceptes, por mucho que tenga más experiencia.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Comprender a los que te rodean y al medio donde te desenvuelves día a día es la tarea que debes enfrentar el día de hoy. Muchas veces nos esmeramos en ser escuchados, pero no prestamos atención al resto y mucho menos les entregamos la comprensión que necesitas.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Un amigo está necesitando de ti y te lo hará saber el día de hoy, quizás no tengas tiempo para ir en su ayuda en el mismo momento, pero no le dejes solo, ya que podría ser un asunto grave y por algo recurrió a ti en primer lugar.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Las costumbres de otros a veces nos parecen extrañas, esto es muy común y si le haces saber mucho a una persona que te molesta cómo se comporta, ya sea desde como come hasta las cosas que habla, puedes terminar perdiendo a alguien que es muy querido.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tendrás una jornada excelente, donde compartir con otros será la clave. En el trabajo necesitas comenzar a dar a los demás parte de tu conocimiento y experiencia, te devolverán la mano entregando también lo que ellos saben o ayudándote a solucionar un problema más adelante.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás cegado y no quieres ver la realidad que se está presentando antes tus ojos. Rumores que te molestarán podrían llegar el día de hoy, si crees que puede haber algo de verdad detrás de ellos, siempre es bueno preguntar a la o las personas involucradas.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Si trabajas en el sector público o asistiendo a la gente, trata de ser siempre transparente con lo que puedes entregar, no querrás caer en mentiras que solo sirven para tranquilizar a los demás, pero si no eres capaz de cumplirlas, puedes verte en medio de un problema más adelante.