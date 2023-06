El pregón del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid celebrado este miércoles ha tenido un marcado carácter político con las elecciones generales del próximo 23 de julio como telón de fondo. En palabras de una de sus pregoneras, la actriz Alba Flores, el Orgullo es un movimiento "que se subleva contra el fascismo" porque "los peligrosos son otros que pueden venir a arrebatar derechos".

"Vamos a aprender de nuestras diferencias y luchar juntes. Nadie nos ha regalado nunca nada, cada avance ha sido fruto de la movilización de personas que han puesto el cuerpo. La verdadera política pertenece al cuerpo, la lucha pertenece a las calles y las plazas", ha manifestado desde el escenario ante varios miles de personas congregadas en la plaza de Pedro Zerolo, en el barrio de Chueca.

Flores ha roto una lanza en favor del "Orgullo Crítico, que apuesta por la lucha, que es disidente, que apunta que no se debe ser moneda de cambio para las élites económicas. El orgullo no puede ser únicamente CIS, blanco y burgués". "No existe ninguna cuneta donde nos vayan a poder meter a todes juntes", ha lanzado.

Un fuerte aplauso ha precedido a Manolita Chen, histórica activista que fue la primera mujer transexual en obtener el cambio de nombre en el DNI. Ha llamado a luchar por la igualdad "todos los días del año". "Fui la primera mujer que en 1983 cambió de DNI. Yo soy Manuela, Manolita Chen. La primera mujer transexual que fui madre sin parir. Aquí voy a estar taconeando, y si quitan la bandera ponemos tres", ha lanzado una emocionada Chen.

A continuación ha salido al escenario la cantante argentina Lali Espósito, quien ha llamado a "hacer valer el derecho a la vida y a la libertad". "Cuánto arte, cuánta belleza, cuántos íconos debemos al colectivo", ha señalado a continuación.

Referencias a Ayuso y Almeida

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García; el concejal del distrito Centro, Carlos Segura; el concejal delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández; la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, o la concejala del PP en Cibeles Paula Gómez-Angulo han sido algunos de los políticos presentes en el pregón.

Desde COGAM, su presidente, Ronny de la Cruz, y desde la FELGTB+, Uge Sangil, han advertido de que "no se va a dar ni un paso atrás" porque "las leyes no se tocan". Sangil ha criticado que "hoy, día del Orgullo, el PP ha interpuesto recurso ante el Tribunal Constitucional (TC)".

"Isabel, ¿dónde estás?, esa ley es perfectamente constitucional", ha indicado De la Cruz en referencia a la presidenta regional, que ha sido arropado con proclamas de 'Ayuso dimisión' y preguntas de ¿dónde están, no se ven, las maricas del PP'. También han preguntado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "cuándo se va a sentar con los colectivos".

"No van a gobernar"

Especialmente combativo ha sido el vicepresidente de Cesida, Toni Poveda, quien ha clamado por un "verano de color, no un 'Verano Azul', que eso es del 81" en alusión velada a la campaña del PP. También ha tenido palabras para Vox al criticar que "su presidente no ha venido al Orgullo por ser hetero". "Tampoco lo queremos; no van a gobernar", ha abundado.

Poveda ha remarcado que este es el año de la diversidad familiar, y "hay que reivindicar las familias LGTBI, todas, las de nuestras madres, padres, abuelas... que siempre han estado apoyando". "Quiero hablar de esas madres con VIH que tuvieron que pasar mucho estigma, esa es la diversidad familiar, que no nos engañen, no hay una familia solo, hay muchas familias y estamos muy orgullosas, orgullosos y orgulloses de nuestras familias", ha destacado.

Asimismo, ha llamado a "romper el estigma" porque "tener el VIH significa querer, no tener miedo, que la vida está para disfrutarla". Todos los participantes en el pregón han salido a bailar 'A quién le importa', himno LGTBIQ popularizado por Alaska.

Quejas por el sonido

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Mónica García, anestesista de profesión, ha acudido a atender a una de las personas que se encontraban entre el público cuando ha sufrido un mareo hasta la llegada del Samur-PC.

El pregón ha arrancado con una accidentada actuación de La Plexy en la que ha fallado el sonido. Ante las quejas del público, ella ha respondido que "lo importante" es que se escuchaba a los presentes. A continuación, el coordinador general del MADO, Juan Carlos Alonso, ha recordado que el nivel de ruido lo establece la ordenanza municipal contra el Ruido y la Contaminación y "no ha habido exención del límite de ruido".

"Más de medio millón de euros en multas lleva el Orgullo de Madrid pero no nos van a callar", ha apuntado. A continuación, ha pedido a control que "se suba el volumen" ante las quejas del público. El presidente de Aegal, Alfonso Llopart, también en el escenario, ha criticado que es así como quiere el Ayuntamiento "que se escuche el Orgullo".

La celebración de actos en el medio ambiente exterior con la utilización de equipos de amplificación sonora está regulada en el artículo 19 de la ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica.

Establece que "el Ayuntamiento podrá autorizar, por razones de interés general o de especial significación ciudadana o con motivo de la organización de actos con especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, la modificación o suspensión con carácter temporal de los niveles máximos de emisión sonora establecidos en el artículo 15, a petición de sus organizadores, y en relación con las zonas afectadas, previa valoración de su incidencia acústica".

El Ayuntamiento de la capital comenzó a conceder en 2008 las autorizaciones para la superación de los límites sonoros para la celebración del Orgullo "tal y como establece y permite la normativa del ruido". Este año, se modificarán estos límites del mismo modo, que sí se suspendieron con el gobierno de Ahora Madrid durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019.