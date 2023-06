El horóscopo de hoy viernes 30 de junio de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Compartir la vida con alguien es muy importante y se va volviendo mucho más fundamental cuando vamos creciendo, ya que buscamos compañía de una persona en especial y tenemos las ganas de construir algo con otro, si tienes la posibilidad de tener esto en tu vida actualmente debes estar agradecido y apreciarlo como se debe. Es un día maravilloso para Aries y lo podrá sentir desde que despierta.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

El sol brilla en tu vida y será una jornada excelente para cualquier ámbito de tu vida. Una solicitud de trabajo puede convertirse en todo un nuevo mundo para conocer, si estás buscando un lugar para desempeñarte, tienes una muy buena oportunidad de conseguir algo el día de hoy, no temas a enviar alguna propuesta o tu currículo a un lugar que te han recomendado o te enteraste por algún aviso, recibirás una pronta respuesta.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Si estás experimentando sentimientos de amor hacia una persona que te ha cautivado, no dudes en vivir esto al máximo, no puedes siempre estar pensando en lo que pasará si no resulta. Tener un buen desempeño en el trabajo y en los estudios depende bastante del orden que pongas en tu área de estudio.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Alguien que ha estado contigo desde que eres pequeño te dará un consejo muy importante sobre la vida y las relaciones de pareja, es probable que tengas que dar un poco de espacio a la persona que amas, si se trata de un consejo de este estilo, entonces procura seguirlo, la persona que te habla sabe mucho y te conoce bien. Los frutos de tu trabajo están prontos a llegar, espéralos con ansias, será algo muy bueno.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Es probable que te estés sintiendo estancado y eso no te hace bien, ya que no está acorde al periodo que estás viviendo, deja de pensar que las cosas no avanzan para ti, tienes mucho porque luchar aún, no decaigas ni bajes los brazos. Dale más amor a las personas que te quieren y que siempre te han apoyado en todo, no dejes que piensen que no les quieres como se merecen.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No dejes que alguien boicotee tu trabajo el día de hoy, es probable que haya rencillas en el trabajo y eso haga que alguien quiera provocarte algún mal de esta forma. Hace algún tiempo una persona está esperando una respuesta tuya sobre algo que te propuso y que no has querido decirle lo que opinas o lo que piensas hacer por ello.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Aún no es momento de tomar ese viaje que vienes soñando hace algún tiempo, tienes responsabilidades y compromisos que cumplir en el lugar donde vives, mejor espera a juntar un poco más de dinero y a terminar lo que te propusiste, no dejes las cosas a la mitad. Una mujer está buscando tus servicios, puede ser una buena oportunidad para generar ingresos extras y conseguir una buena recomendación para generar otros clientes.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Estás dejando que otros manejen tu mente y tu voluntad, debes aprender a pensar por ti mismo y no dejarte influenciar por otros. El trabajo viene bien el día de hoy, pero tendrás que sortear alguna dificultades con una tarea que te será encomendada. Si tienes un problema de carácter familiar el día de hoy, intenta solucionarlo de la mejor forma, muchas veces esto es difícil porque cuando las personas se conocen durante mucho tiempo saben mucho sobre el otro y una solución rápida es complicada, ya que no hay temores a decir ciertas cosas que con otros se tendría mucho más cuidado, de todas formas intenta calmar los ánimos.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Si tienes la posibilidad de conocer la historia de tus ancestros el día de hoy, es bueno que lo hagas sin pensar en lo que tienes que hacer en el trabajo, siempre es interesante darse un momento para aprender sobre nuestros antepasados, nos enseña a reconocer nuestra identidad. Alguien que te conoces bien te dará un consejo que te será de mucha utilidad para un problema que puedes estar teniendo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si estás en etapa de estudio, comienza un nuevo camino en el que deberás esforzarte, podrías enfrentar complicaciones con una materia nueva que estás estudiando, aplícate más en aprender bien lo que implica. Estás mirando poco a los demás y podrías perderte formas nuevas de cómo hacer las cosas, muchas veces debemos tomar como ejemplo el buen trabajo que realizan otras personas, ya que podríamos aprender mucho de lo que vemos en ellos, toma este consejo y ponlo en práctica el día de hoy, podrías tener muy buenos resultados en el futuro.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás liberando las presiones que el pasado reciente ha ejercido sobre tus decisiones. Si el día de hoy se presenta la oportunidad de enmendar las cosas con una persona con quien tuviste una discusión un tanto fuerte y dijiste cosas que no querías, toma la opción de arreglar el asunto, nada vale la pena como para perder una amistad de años.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Es probable que no estés viendo bien a la persona que tienes a tu lado y tengas que recordar el amor que sentían el uno por el otro en el primer momento que se vieron, no es bueno que olviden hacer este ejercicio, el amor se construye día a día y siempre tienes que estar bien para que vuelva a la vida de ambos, las discusiones son normales, pero no pueden eliminar el amor.