Un romance que empezó hace 12 años y que culminó este fin de semana en una boda de cuento con tres celebraciones distintas: preboda, boda y posboda. Edurne y De Gea se dieron el 'sí quiero' nada más y nada menos que en la isla de Menorca.

La cantante y el futbolista han dicho en numerosas ocasiones que no les hacía falta firmar un papel para afianzar su relación, ya que hay algo que los une para siempre, se trata de Yanay, la hija de ambos que nació hace dos años.

Muchos famosos no quisieron perdérselo

La representante de España en Eurovisión en 2015 y el futbolista han disfrutado de un fin de semana romántico para celebrar su boda. Todo comenzó el viernes en una preboda de estilo ibicenco donde los invitados debían acudir de blanco. A la fiesta asistieron caras conocidas como Risto Mejide, Santi Millán y Dani Martínez, compañeros de Edurne del programa 'Tú sí que vales'. También pudimos ver a algunas cantantes famosas del panorama nacional como Nía, ganadora de Operación Triunfo 2020. Una celebración íntima en comparación a las que estamos acostumbrados cuando se trata de famosos, ya que solo asistieron 80 personas.

El momento más bonito de la boda

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la hija de Edurne y De Gea, la pequeña Yanay, les entregó los anillos una vez fueron nombrados marido y mujer.

Una fiesta por todo lo alto

Los invitados se lo pasaron en grande con todo lo que la pareja había organizado para ellos, el lugar se encuentra al aire libre y estaba lleno laberintos, jardines y excavaciones. Hubo muchos juegos pensados para los invitados, junto con muchos regalos y detalles que emocionaron a los asistentes.

Posando ante los medios

Una vez terminó la ceremonia, la pareja recién casada decidió posar ante la prensa que les esperaba y comentar cómo lo habían vivido: "Muy emotiva, la verdad que ha sido preciosa, tenemos una familia y unos amigos, los mejores, espectaculares, nos han hecho llorar mucho, yo que soy muy sensible he llorado mucho, pero bueno tú también (se dirige a De Gea) y estamos muy contentos, de verdad ha sido la mejor", contaba Edurne.

La cantante lució un diseño de Elie Saab en palabra de honor con hombros descubiertos, y David, que se mostró especialmente nervioso, se decantó por un traje en color verde. "Imagínate lo que he sentido cuando la he visto, ya la estáis viendo, está preciosa, yo que no suelo emocionarme lo he hecho mucho", explicaba el futbolista del Manchester United.