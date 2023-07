La seguridad vial es una prioridad indiscutible al volante, y una parte fundamental de ello es una visión óptima. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha revelado un secreto para determinar si debes usar gafas o lentillas al conducir, y no solo se trata de tu seguridad, sino también de evitar multas de hasta 200 euros por infringir esta normativa que muchos desconocen.

Así es el truco de la DGT para saber si necesitas gafas o lentillas

El truco está en el código que aparece en el reverso de tu carné de conducir, más precisamente en el punto 12. Si en ese apartado no aparece ninguna numeración, la DGT confirma que no necesitas ayuda visual adicional. Sin embargo, si el código 01.01 está presente, los agentes de tráfico sabrán de inmediato que debes usar gafas. Por lo tanto, si no las llevas puestas cuando corresponde, podrías enfrentarte a problemas legales y sanciones.

Si, por otro lado, necesitas lentillas, el código correspondiente será el 01.02. Es importante tener en cuenta que intercambiar el uso de gafas por lentillas o viceversa sin seguir las indicaciones específicas de tu carné puede resultar en una multa. Solo se permite conducir indistintamente con gafas o lentillas cuando el código en cuestión es el 01.06. Sin importar la opción, siempre debes llevar puesto el accesorio visual adecuado al conducir.

Estos códigos, implementados con la unificación de los permisos de conducir en la Unión Europea, están detallados en el Reglamento General de Conductores, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por lo tanto, si experimentas cambios en tu visión, es crucial actualizar los datos de tu carné para evitar sanciones y garantizar una conducción segura.

Recuerda que, para realizar esta actualización, deberás someterte a un examen psicotécnico homologado que refleje con precisión tus capacidades visuales. En la prueba de agudeza visual, se requerirá una puntuación superior a 0,5 en ambos ojos. En caso de no cumplir con este requisito, deberás repetir la prueba utilizando gafas o lentillas. Aunque los agentes de tráfico no pueden verificar si llevas las lentillas puestas, si se te exige usar gafas y no las tienes, podrías enfrentarte a multas de hasta 200 euros.

Conducir con una visión óptima es fundamental para tu seguridad y la de los demás en la carretera. Sigue las indicaciones de la DGT, mantén tu documentación actualizada y asegúrate de usar las gafas o lentillas necesarias para garantizar una conducción segura y sin sanciones económicas.