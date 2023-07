¡Increíble pero cierto! La DGT revela situaciones sorprendentes en las que los radares no pueden multarte a pesar de superar el límite de velocidad establecido. La Dirección General de Tráfico (DGT) es conocida por ser implacable con aquellos conductores que no respetan las normas de tráfico, pero existen circunstancias excepcionales que pueden salvarte de una multa.

La seguridad vial es una prioridad absoluta y cumplir con los límites de velocidad es crucial para proteger nuestras vidas y las de los demás. Sin embargo, la DGT reconoce que hay ocasiones en las que el sistema puede fallar o existir situaciones particulares que invaliden la sanción por exceso de velocidad.

Una de estas situaciones es cuando el radar está averiado. Puede ocurrir que el dispositivo presente fallos técnicos y no registre correctamente la velocidad del vehículo, lo que significa que la multa no se generará. Es importante destacar que la DGT se esfuerza por mantener sus equipos en perfecto estado, pero ocasionalmente pueden surgir imprevistos.

Otro caso excepcional es cuando el radar contradice la señalización. Si el radar muestra una velocidad máxima diferente a la señalización presente en la vía, la multa podría ser anulada. La DGT reconoce que existe la posibilidad de errores en la colocación de los dispositivos o en la señalización temporal, lo que podría generar discrepancias.

La falta de imágenes suficientes también puede ser motivo para que no se imponga una multa. La DGT requiere al menos dos fotografías del vehículo desde diferentes ángulos para poder demostrar la infracción. Si no se cuentan con estas imágenes o no son claras y precisas, la multa podría ser cancelada.

Es importante mencionar que los radares tienen un margen de error establecido. La DGT considera este margen al momento de determinar si una multa es efectiva o no. Si el exceso de velocidad se encuentra dentro de ese margen, es posible que la sanción no sea aplicada.

Por último, también existe la posibilidad de que se cometan errores humanos al redactar la multa. La persona encargada de emitir la sanción puede cometer errores al ingresar datos como la matrícula del vehículo o información del conductor. Estos errores podrían hacer que la multa no llegue a su destinatario.

Recuerda que estas situaciones excepcionales no son comunes, pero es interesante conocerlas para comprender que existen circunstancias en las que los radares no pueden multarte a pesar de superar el límite de velocidad. Sin embargo, siempre es importante respetar las normas de tráfico y conducir de manera segura para evitar cualquier riesgo o incidente en la carretera.