Te presento la crema #NaturalHoney La verdad es que no la conocía y, cuando empecé a leer en varias páginas que además de hidratar es un excelente repelente de mosquitos, no lo dudé dos veces y la compré. Ahora que la he probado, no sé si será por la crema o da la casualidad de que este año no hay mosquitos pero es cierto que no me han picado 😱 Además huele genial y no tiene un precio demasiado elevado. Y tú ¿conocías esta crema? ¿qué repelente de mosquitos recomiendas? #Amazon #repelentedemosquitos #mosquitos #verano #SkinCare AF