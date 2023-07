El horóscopo de hoy lunes 17 de julio de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Algo imprevisto le impedirá pasar el día como había pensado. La jornada será variopinta, alternando ratos realmente molestos con otros muy estimulantes. En sus relación afectivas habrá comprensión y buen entendimiento. Romanticismo en su horizonte sentimental.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Acaso tenga que hacer frente a un problema familiar suya solución requerirá tiempo. Dirija sus esfuerzos a sacar el mayor partido posible a sus ratos libres y tenga alguna atención con su pareja. Mire bien donde pone los pies porque hay riesgo de caídas o resbalones.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Sea realista a la hora de hacer planes, pues de lo contrario no podrá llevarlos a cabo. La velada se anuncia tranquila, con el acento puesto en el romanticismo y la ternura.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Quizás deba afrontar gastos con los que no contaba. No se enfade por ello y trate de administrarse mejor. Buenas relaciones afectivas. Tendrá varías opciones para pasar el día, resultando sumamente satisfactoria cualquiera de ellas.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Un familiar se mostrará agresivo y con ganas de pelea. Evite discusiones, aunque se sienta provocado. Hay problemas que tienden a solucionarse. La velada será tranquila y muy agradable si la pasa con sus amigos

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Una llamada inesperada dará al traste con todos sus planes, pero le llenará de alegría. Su pareja le ofrecerá otra alternativa para pasar la velada. Aunque hoy no tendrá ocasión de hacer lo que deseaba al final de la jornada se sentirá muy feliz.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Acaso surja un problema con un amigo íntimo, pero si le quita importancia se resolverá por si solo. Su habilidad le llevará a hacer pequeños arreglos en su casa. En el amor tendrá muchas compensaciones.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Su inclinación a las excentricidades puede molestar a las personas de su entorno. Trate de reflexionar, olvídese de ser el eje de atracción y aproveche cuantas oportunidades se le presenten de pasarlo bien, sin ponerle peros a todo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No piense tanto en sus obligaciones y limítese a descansar y hacer lo que le apetezca. Si se obstina en su actitud podría desaprovechar un día que se anuncia muy satisfactorio para usted y los suyos. Seguir los consejos de un amigo le ayudará a disfrutar más de la vida.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

A primeras horas de la mañana su actividad creativa se verá favorecida. La tarde será básicamente familiar, en un clima de buena comunicación y armonía. Por la noche su vida social será intensa y llena de buenos momentos.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Si no toma las cosas con filosofía un familiar puede hacerle perder los estribos. No se deje coaccionar y no cargue con nuevas obligaciones que no le conciernen. La visita de unos amigos le dará la oportunidad de desahogarse y confirmarse en sus convicciones.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Aunque no pueda practicar el deporte que pensaba encontrará otras ocupaciones al aire libre que le satisfarán. El día se prevé tranquilo y plácido y le brindará la ocasión de disfrutar de pequeñas alegrías.