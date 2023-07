El horóscopo de hoy miércoles 19 de julio de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Estás brillando con luces propias y eso puede ser un motivo de envidia para las personas que están trabajando a tu lado, debes sentirte bien con los logros y con el avance que estás presentando en este momento. Hacer una rutina de ejercicios y una alimentación con abundantes vegetales.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Vas a tener unos días de no parar otra vez, Tauro, y es que estas fechas y el lugar en el que estás ahora mismo es lo que tiene. Pero no te estreses y disfruta de todo al cien por cien. Quizá te venga bien algo para los insectos. Puede que alguien cercano se sienta convaleciente, pero no te preocupes, sobrevivirá.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

El descanso es siempre necesario y debes tomarte las cosas con calma. Posibles vacaciones comenzarán el día de hoy o recibirás la notificación de que te puedes tomar unos días de tu trabajo. Procura pasar este tiempo haciendo cosas en casa.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No seas tan exigente contigo mismo ni tampoco con los demás. En un grupo de estudio, si estás en este periodo de tu vida, será siempre mejor que aprender por ti mismo, podrías compartir notas, pensamientos y reflexiones con respecto a la materia de aprendizaje.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Leo está al borde de tomar una mala decisión con respecto al trabajo, lo que le traerá consecuencias poco agradables en las finanzas, piensa y medita la situación muy bien antes de tomar una opción. Pensar que siempre tienes la razón es algo con lo que los leoninos siempre están batallando.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es probable que tengas la sensación de que tu vida se encuentra en su mejor momento, si es así estás en lo correcto. Si crees que te faltan alguna piezas para armar un buen engranaje, entonces debes buscar las respuestas a las interrogantes que se están generando en tu mente.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Salir de la zona de seguridad que nos imponemos día a día puede ser una tarea complicada si ya te has acostumbrado a ella. Es el momento de abrir tu mente y comenzar a ver bien a las personas que están a tu alrededor.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Necesitas un consejo urgentemente, no puedes solucionar el problema que puedas estar teniendo solo con lo que tú piensas, busca ayuda en un amigo o en algún familiar que crees que puede ayudarte. Alguien está pendiente de tus pasos en el trabajo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Te estás dejando arrastrar por comentarios de personas que no buscan tu bien, sino que solo comparten información errónea por el placer de ver caer a otros, no les hagas caso ni entres en discusión con ellos.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si eres una persona que debe liderar un grupo de trabajo o si tienes un cargo importante en un trabajo determinado, procura no tomar el control de manera dictatorial de tus empleados o compañeros de labores, no recibirás buena respuesta.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No le pongas condiciones a la persona que es de tu interés, deja que las cosas se vayan dando solas sin necesidad de presiones ni tampoco tratando el amor como si fuese un contrato o un negocio.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Será un día de juego y diversión para los Piscis. Tienes la oportunidad de disfrutar de un excelente momento para compartir con los más pequeños del hogar, así como también de volver a encontrar la pasión junto al ser amado.