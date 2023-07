Declarado bajo juramento: David Grush, uno de los ex altos cargos del servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, ha afirmado que el Gobierno tiene información muy relevante sobre extraterrestres en su poder. Lo ha hecho en el Congreso y en una declaración jurada, asegurando que desde hace décadas el país estadounidense tiene un programa secreto con el que "captura, recupera y estudia" la tecnología extraterrestre.

Han sido los testigos los que han explicado a ambos frentes ideológicos americanos (partidos Demócrata y Republicano) sus experiencia con los OVNI y los fenómenos aéreos no identificados (UAP), todos ellos miembros o antiguos miembros del Pentágono. Los tres hombres han sido David Grush, ex oficial de inteligencia de Fuerza Aérea de EEUU; David Fravor, un comandante retirado de la Marina estadounidense y Ryan Graves, expiloto de la Armada.

Graves ha afirmado que "los avistamientos no son raros, ni aislados. Son la rutina. El enigma de los UAP es real, y plantea un desafío poderoso a la seguridad nacional". "Mientras estamos hablando, nuestro cielo está lleno de UAP, cuya existencia no se denuncia lo suficiente". El piloto ha contado cómo en una de sus misiones a la altura de Virginia Beach tuvo un encuentro claro con un OVNI: "Era un cubo gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente que se acercó a 15 metros del avión que encabezaba la flotilla. Calculamos que tenía entre 1,6 y 3 metros de diámetro". Ese fue uno de ellos; uno de tantos. Según el expiloto, eran tan frecuentes que " ya discutíamos el riesgo de encontrarnos con ellos cada vez que salíamos a volar". Ante la "cotidianidad" del asunto, afirmaba que " se tendría que permitir a los pilotos, tanto militares como comerciales, que denuncien lo que ven sin temor a las represalias".

Cuerpos no humanos y un "Gobierno oculto"

David Grush fue mucho más contundente: según el ex comandante y según ha afirmado "como ya habían denunciado otros compañeros y miembros de la CIA", "el Gobierno de EE.UU. está en posesión de objetos y cuerpos extraterrestres accidentados en la Tierra". Grush insinuó incluso la existencia de organismos gubernamentales ocultos a los ojos de los ciudadanos, un "gobierno oculto" que sí tendría a los OVNIS en cuenta y que habría estado aplicando "ingeniería inversa" para desfragmentar la tecnología extraterrestre y aprender a aplicarla a la nuestra.

"¿Estamos en posesión de los pilotos que manejaban estos objetos?", preguntó uno de los diputados. "Sí, se han encontrado restos de biologías no humanas". Así de contundente fue la afirmación de Grush, que reiteró que no es la primera vez que denuncia este asunto y que la diferencia está en que esta sí ha sido en el Conrgeso, delante de congresistas, en una comparecencia pública (que rápidamente se ha viralizado) y bajo juramento. Aún así, desveló que mucha de la información que posee es clasificada y no podría dar más datos o desvelar informaciones en ese contexto, sino en sesiones cerradas al público y con diputados con permisos especiales.

Una nave que rebotaba como una pelota de ping-pong

Por su parte, Fravor, piloto y jefe de la Armada, afirmó que en 2004 un observó un objeto extraño no identificado en la costa de California "que se movía como una bola de ping pong, ejecutando trayectorias a velocidades imposibles para la tecnología humana". Reiteró ante el Conrgeso que: . "Lo que presenciamos era algo que va más allá de la ciencia material que conocemos y de las capacidades que teníamos entonces, ahora o que consigamos en los próximos diez o veinte años".

Como resultado a la comparecencia, tanto el partido Demócrata como el Republicado han reclamado a las autoridades una "mayor transparencia", tal y como ya hizo en la ficción el controvertido agente Mulder: si se confirman los testimonios en conjunto a la información de X files (documentos clasificados) a los que el Congreso accedió el año pasado se demostraría, como afirmó el mítico personaje de ficción, que no estamos solos.