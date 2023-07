Así luchan los profesionales contra las cucarachas: gel venenoso, dulces señuelos y trampas diminutas.

Les habrá pasado a muchos, pero cada uno reacciona a su manera cuando detecta una cucaracha en su casa por primera vez. Hay quien organiza un plan de batalla y se va al supermercado para obtener todos los productos posibles. Otros ni se inmutan y no se preocupan especialmente. Después, están los que al instante llaman a una empresa de control de plagas.

Esto último es lo que hizo E.P., vecina de Barcelona, cuando se dio cuenta de que tenía cucarachas. La primera reacción fue drástica: "¡Qué putada!, pensé. Así de claro". "No es que me den un asco especial, pero a mi marido sí", detalla. No tuvo dudas: "sé que algunos lo intentan arreglar por su cuenta y tratan de controlarlas. Pero a veces es peor, por este motivo decidí ponerme en manos de profesionales".

"Algunos lo intentan arreglar por su cuenta y tratan de controlarlas, pero a veces es peor"

"Nunca habíamos tenido ni un problema, pero este año es una locura, hay por todas partes", explica en conversación con EL PERIÓDICO DE CATALUNYA , del grupo Prenssa Ibérica. Los técnicos de la empresa que contrató han venido hasta su casa para hacer la revisión. E. P. recibe en su casa a Virginia Baldo, técnica especialista.

Baldo se encarga de revisar las trampas que colocó hace un mes. Empieza por la cocina. Abre un cajón y saca una pequeña cajita de cartón. Está llena de pequeñas cucarachas, de la especie germánica. Casi todas están muertas pero una de ellas todavía agoniza. "¡Aún tienes unas cuantas, eh!", le suelta a la propietaria. Ella le responde que ha notado mucho la mejora: "Llevo tres semanas sin ver una cucaracha". Son buenas noticias, pero el tratamiento continuará para eliminarlas del todo.

Proceso métodico

E. P. está convencida de que los vecinos sufren una situación similar: "No lo dicen, pero está claro que también tienen. Las hemos visto incluso en el rellano de la escalera". Unos familiares suyos las han detectado en la zona de Sagrada Familia. También la estación de Sants está llena de cucarachas, según aseguran desde la empresa Anticimex. En Badalona, el ayuntamiento ha activado personal para luchar contra las cucarachas. La técnica advierte de que es importante intervenir en la escalera del edificio y también en el albañal. "Algunos les tienen tanto miedo que ni se atreven a entrar en su casa", cuenta.

Una vez ha revisado las trampas, Baldo analiza el estado de un cebo venenoso: "Hay una mordedura, es decir que todavía hay algo de actividad". La técnica coloca nuevas trampas y repasa las hendiduras y las grietas con un gel que mata a estos insectos. "El piso está impecable, pero para eliminarlas del todo, no basta solo con una buena higiene", precisa.

"Hay gente que tiene cucarachas en casa y no lo sabe. Si pusieran trampas lo comprobarían"

En casa de E. P. se han detectado cucarachas americanas y alemanas, pero ahora parece que el problema está encauzado. Dentro de unas semanas, Baldo volverá para comprobar si la situación se ha resuelto completamente.

"Hay gente que tiene cucarachas en casa y no lo sabe. Si pusieran trampas lo comprobarían", explica Carlos Pradera, el experto de la empresa en estos insectos. Asegura que nos tendremos que ir acostumbrando a tener cada vez más: "Por esto es importante hacer buenas inspecciones y vigilar en los puntos críticos: electrodomésticos, zonas de húmedad o dobles paredes de pladur". Baldo destaca que no usan biocidas y que trabajan respectando el medio ambiente.