Lucía Galán es la pediratra más conocida en internet. La ovetense hace una gran labor de divulgación en sus redes sociales y ha escrito varios libros para orientar a madres y padres en el cuidado y educación de sus hijos e hijas. Son muchas las personas que se dejan guiar por sus conocimientos y sus publicaciones en internet tienen una gran repercusión. Sin embargo, la última ha sido acogida con especial cariño entre sus seguidores puesto que la doctora desvela un detalle sobre su infancia que ha creado mucha empatía en su comunidad. "Mi madre me conoce bien", aseguró.

Galán, de vacaciones en el Círculo Polar Ártico, ha compartido cuál es su lectura actura y cómo los libros han formado parte de su vida desde pequeña gracias a sus padres. Está leyendo “Lecciones de Química”, de Bonnie Garmus, un regalo de su madre cuya lectura está disfrutando y recomienda.

En la casa de Oviedo de Lucía Galan siempre ha habido libros. "En mi adolescencia me pasaba las horas frente a las muchas estanterías que hay en mi casa de Oviedo eligiendo la próxima lectura", recuerda. Empezó con los cuentos infantiles y después pasó a la novela juvenil, donde siempre encontraba "algún personaje con el que sentirme identificada". Agradece la presencia de libros en su casa donde, asegura, "otra cosa no, pero libros, hay por cientos". Cuenta que tuvieron que llamar a un carpintero "para que improvisara estanterías en los pasillos para darles un lugar digno a las docenas de escritores que han pasado por mi casa y por mis manos. Libros que ya no entraban en el salón, ni el despacho, ni siquiera en los dormitorios".

A Galán le gusta tener siempre un libro cerca y reconoce que este hábito consiguió llenar su vida de sabiduría.

Acerca de su lectura actual, uno de los libros más populares del momento, asegura que es "una maravilla" cuya protagonista, una mujer química en los años 50 tienen que luchar contra muchas barreras de género. "Me recuerda a ti en muchos aspectos", le aseguró su madre cuando le regaló el libro.