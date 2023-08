El horóscopo de hoy lunes 7 de agosto de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si te encuentras sin trabajo actualmente, no dejes de buscar y de intentar conseguirlo, te estás acostumbrando a estar sin una ocupación fija, lo que puede ser peligroso, ya que irás perdiendo habilidades que te costaron trabajo conseguir.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás esperando una noticia, un resultado de un examen o un mensaje importante de una persona, no comas ansias, pues esto está pronto a suceder. Estás en un estado un tanto nervioso, lo que podría llevarte a cometer errores en el trabajo el día de hoy.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Una persona muy querida está necesitando de tu ayuda en un tema amoroso, sabe que puedes prestarle consejo y ayuda, puede ser una situación que se le está escapando de las manos. Tienes en tu poder un proyecto excelente que podría dar muchos frutos.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Una jornada complicada, ya que existe la posibilidad de discusiones fuertes dentro de la pareja, si es que se encuentran comprometidos. Intenta ver las cosas positivas del ser amado, no te concentres solo en lo negativo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Es hora de proponerte una meta en especial, salir de tu zona de seguridad y aventurarte a más. Muchas veces estamos muy cómodos en el lugar donde estamos y tememos a lo desconocido, hoy debes tratar de salir de ese lugar y comenzar a vivir de la forma en que siempre quisiste.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Día de enfrentamientos, en el trabajo deberás hacer valer tus derechos y tu visión sobre un proyecto determinado. Sentirás que de alguna manera estás siendo vulnerado, ya sea por tus superiores o los que te han contratado para un trabajo en específico.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Todos tenemos momentos de cansancio, donde lo único que queremos es darnos unas largas vacaciones o simplemente llegar a casa y hacer nada. Pero también debemos aprender que hay tiempos para hacer las cosas, hoy no es el día para esto.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Dificultades para generar dinero y para encontrar un trabajo más estable podrían ser los puntos más altos del día. Es probable que estés buscando el trabajo ideal, pero se te aconseja tomar algo dentro del mismo rubro en que te desempeñas mientras se gesta la oportunidad.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Ciertas etapas en que no lo has pasado bien, pero te has aferrado a ellas como recuerdos que te completan de alguna forma, están comenzando a irse. Todo esto se debe a que probablemente has aceptado los consejos que algunas personas que te decían que debes dejar ir el pasado de una vez por todas.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Es momento de hablar las cosas que te has estado guardando por tanto tiempo. Si tienes diferencias con algún compañero de trabajo o con tu jefe, debes expresar lo que te sucede.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Gastos e imprevistos son la tónica del día, por lo que es muy probable que termines la jornada con alguna deuda o sin dinero en tu cuenta del banco, pero no te preocupes porque será algo que podrás recuperar en el futuro.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Puedes sentirte un poco perdido el día de hoy, por lo que te recomiendo que consumas un desayuno alto en frutas y fibra, lo que te dará energía para estar más atento a lo que pasa a tu alrededor.