El horóscopo de hoy sábado 12 de agosto de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Día para trabajar y no pensar en otras cosas, es un momento para esforzarte por lo que quieres y darle valor al trabajo y al desempeño que estás teniendo últimamente. Puede ser que exista un momento del día donde quieras solo sentarte y dejar todo ahí, no lo hagas, estás en proceso de evaluación y la forma que tienes de hacer las cosas será un tema muy importante para darte un punto positivo o no, podría definir tu permanencia.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes una gran capacidad de enfrentar las cosas malas que te suceden usando la serenidad y parsimonia para poder pasar sobre ello, no dejes de hacerlo, estás en un punto clave de tu vida donde la respuesta que tengas frente a una dificultad será definitoria para tu futuro.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Necesitas acercarte más a tu interior y ver lo que realmente quieres y estás viviendo como persona. Te recomiendo que busques ayuda en un guía o un maestro de terapias para curar y conocer más el alma, puede ser una excelente forma de estar más en contacto con tu ser interior, lo necesitas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Problemas de conducta están haciendo que pierdas concentración de las cosas importantes de la vida, es probable que estés dando más importancia a parte frívolas de la vida que en nada aportan.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Estás reprimiendo demasiado tus sentimientos hacia una persona que te ha cautivado recientemente, los miedos del pasado y de volver a fallar nuevamente en el amor te están haciendo alejar la posibilidad de concretar algo con esta persona, estás en riesgo de perder todo el camino que has avanzado, no dejes que esto suceda.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Una persona que estaba antes en tu vida, podría hacer su regreso el día de hoy, ya sea a través de un mensaje o de una visita inesperada, no dejes que te afecte y si aún tienes sentimientos arraigados hacia esa persona, será muy bueno que te atrevas a hablarle, podrías descubrir que ya no existe tal amor.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Una situación de salud en la familia podría llevarte a tener que recurrir a tus ahorros, es de esperar que hayas sido cuidadoso y tengas dinero guardado para casos de emergencia, si no es así, tendrás que solicitar un préstamo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Puede ser que tengas una discusión con un compañero de trabajo el día de hoy, lo que hará que tu día no marche bien, si esto sucede, opta por no agrandar más el asunto, pedir las disculpas correspondientes y seguir teniendo una relación laboral amena con esta persona.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Una excelente jornada para Sagitario en todo ámbito. En el trabajo encontrarán una buena oportunidad para demostrar todo su potencial y lo mucho que pueden lograr si se aplican bien y se concentran en sus tareas.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Para quienes tengan hijos, hoy es un día de amor y de compañía junto a ellos, probablemente uno de tus hijos esté pasando por un mal momento, por lo que procura pedir un día libre o intentar llegar temprano a casa para hacerle compañía.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un rumor del cual te has hecho parte, te pasará la cuenta el día de hoy, ya que es muy probable que la persona involucrada en el hecho te pida explicaciones y te sindique a ti como el responsable, intenta dar tu versión de los hechos y siempre con respeto por el otro.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Un momento duro puede estar pasando en la vida de Piscis, por lo que es recomendable que tomen este día para reflexionar sobre lo que están viviendo y las posibilidades que tiene de arreglarse.