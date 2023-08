El horóscopo de hoy sábado 19 de agosto de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si todavía tienes la suerte de tener a quienes te dieron la vida contigo, entonces debes considerarte una persona afortunada, por lo que no tienes tiempo que perder y hacerles esa visita que prometiste hace algún tiempo, si esto implica un viaje largo, entonces mucho mejor todavía, ya que te dará la oportunidad de descansar y de encontrar consuelo con quienes te conocen más en este mundo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Disfruta de esta jornada tan especial con las personas que quieres y recuerda que si echas de menos a alguien lo mejor que puedes hacer es disfrutar del momento... pronto se lo podrás contar cara a cara. El mes está casi en su ecuador y, a diferencia de otros finales, este fin de agosto no marcará más que el principio de muchas cosas bonitas e importantes. Y es que hay quien te ha entregado la llave de algo muy importante. Pronto recibirás pistas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No es bueno que siempre estés pensando en lo que vas a vivir al día siguiente, así no te darás cuenta de las cosas que te pasen durante la jornada, el día de hoy podría ocurrir algo muy especial entre tú y otra persona, alguien que no conoces bien aún, puede ser el inicio de una bella amistad que irá mutando hacia algo más importante.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No es bueno comenzar a salir con personas nuevas aún, tienes que solucionar algunas cosas que están pasando en tu vida primero, si ya te adelantaste y conociste a alguien que te trae pensando hace algún rato en su persona, entonces debes mantenerte ahí y hacer todo lo posible para que no te arrepientas en el camino.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Es tiempo de limar asperezas y comenzar a solucionar los conflictos. No hagas caso a habladurías, mantente firme en tu posición, pero siempre con respeto y tratando de dialogar.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Vienen cambios positivos para tu vida, pero calma, todo a su tiempo. Un periodo de abundancia se acerca y desde hoy puedes comenzar a oler sus frutos, solo ten paciencia, ya que inevitablemente llegarás allí.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Muchos se sienten con el derecho de criticar las relaciones de pareja de los demás, pero no deberían entrometerse y menos a dar opiniones de cosas que no entienden, si el día de hoy alguien intenta dirigir tu vida en este aspecto, haz oídos sordos.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No solicites préstamos ni tampoco créditos de ninguna parte el día de hoy, es probable que no tengas una buena situación en un tiempo más como para pagar la deuda con la que quedarás.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás pasando por un periodo de estrés importante, las deudas te tienen con una ansiedad que te está costando manejar, por lo que es bueno que busques soluciones que no hayas intentado antes, no te dejes estar ni tampoco caigas en desesperación, no sirve de nada hacer esto, no te dará la solución que estás necesitando.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tienes la capacidad de salir muy rápido de situaciones que te molestan, es probable que hoy tengas una desilusión y que debas actuar sobre ello, no te será difícil.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Es probable que alguien esté poniendo toda su atención en ti y lo estés tomando como algo normal y sin importancia, pero no te has dado cuenta que quizás esta persona es alguien que puede traerte mucho bien si tan solo te das la oportunidad de conocerle un poco más.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Es importante saber que el compañerismo en el trabajo abre muchas más puertas que el hacer el trabajo de forma solitaria todo el tiempo, tienes que aprender a trabajar en equipo y a estar siempre presente cuando alguien dentro de tu grupo de trabajo tenga alguna necesidad laboral importante, recuerda que si haces un favor a alguien que trabaja a tu lado puedes pedir lo mismo de vuelta más adelante.