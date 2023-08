Un joven influencer de 18 años estaba realizando una excursión en Hawái con un grupo de amigos cuando, de repente, perdió el equilibrio y sufrió una grave caída de 20 metros por un barranco de roca de lava.

Caleb Coffee, ese es el nombre por el que se conoce en la red social Tik Tok, se resbaló en el peor momento posible. Un accidente que le ha provocado múltiples heridas repartidas por todo el cuerpo.

Al encontrarse en el fondo de un barranco de difícil acceso, el joven tuvo que ser trasladado al hospital más cercano mediante un helicóptero. Ahora su familia ha compartido una cuenta de GoFundMe con el fin de que sus seguidores le ayuden a cubrir el gasto médico de sus tratamientos.

Aunque tanto médicos como familia dicen que es un milagro que Caleb siga vivo después de la caída, esta le provocó muchas lesiones, entre ellas una fractura vertebral, rotura de fémur, codo, muñeca y múltiples cortes y quemaduras en todo el cuerpo.

Afortunadamente, el cuerpo del tiktoker es "bastante fuerte" y se está recuperando. Tanto que ha sido el mismo joven que, aun sintiéndose débil, ha podido grabarse con el móvil y decir unas palabras hacia sus seguidores. En él explica cómo se encuentra y por qué no tiene lesiones graves en el cuello o en la espalda (algo que temió en cuanto tuvo la caída). También ha aprovechado para agradecer a su familia, enfermeros y seguidores todo el cariño, la ayuda y el apoyo que está recibiendo desde que se produjo el fatal accidente.

En las imágenes que ha colgado Caleb solo se enfoca la cara llena de cortes y hematomas mientras está tumbado en la cama del hospital.

El joven confiesa que hubo otro momento duro en su vida en el que su vida corrió peligro. Cuando era pequeño sufrió una condición conocida como "convulsión tónico-clónica" o "gran mal", que le hacía tener pérdidas de conciencia y contracciones musculares violentas.

Un momento que nada tiene que ver con el de ahora, ya que esta vez sí tuvo realmente miedo a morir debido a la gravedad de la caída.

"Ni siquiera lo recuerdo. Me desperté y pensaba que iba a morir. Pero no he muerto. Gracias a Dios", confiesa Cabel con la voz entrecortada.