David Bisbal, acusado falsamente de defecar en el Metro de Madrid: "Ya estás borrando eso"

Una hilarante historia que nos recuerda por qué David Bisbal es uno de los personajes más queridos de nuestro paranorama artístico. Además de sus Grammys y éxitos musicales, el de "cómo están los máquinas" ha mostrado siempre una gran naturalidad para tratar a la prensa y a los fans. La última polémica relacionada con el de Operación Triunfo, quizá, lleva la naturalidad a un extremo demasiado escatológico: ha sido acusado en redes sociales de defecar en el Metro de Madrid y la historia que contamos a continuación no podía ser más increíble y, aunque ya ha sido desmentida, ha demostrado la capacidad que tiene Twitter (ahora "X") para causar un revuelo de gran tamaño...

Concretamente el suceso "aconteció", según un usuario, en la concurrida estación de Moncloa, lugar de paso y parada para miles de madrileños y visitantes cada día "Hola @metro_madrid, acabo de encontrarme a @davidbisbal cagándose en el suelo, jugando con la caca y chillando como loco en la estación de Moncloa. La gente está asustada”.

Bisbal entra al trapo

Tras la denuncia, Metro Madrid anunció que iba a tomar acción, lo que provocó que el cantante acabara reaccionando al mismo tweet:

Metro Madrid: Gracias por avisar, estamos enviando a varios agentes a la zona. Buena tarde.

David Bisbal: "Cómo??"

Vistas las reacciones y la magnitud que estaba tomando la falsa denuncia, Bisbal acabó por intervenir por privado ante la cuenta troll que había dado el falso aviso y decide pedir que se borre el tuit: "Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mí si no quieres que tome acciones legales. Me han escrito los del Metro Madrid".

Adjunta, al relato, un mensaje de la misma cuenta oficial de Metro Madrid que le pide explícitame que confirme o desmienta si ha sido él el culpable de defecar en la estación de Moncloa, lo que añade, si cabe, muchísimo más humor al asunto. "Perdona David, te he confundido con otro entonces, te parecías mucho. Además el tío gritaba: BULERÍA BULERÍA".

Cuentas anónimas y "trolls"

El troleo, rematado con un meme, ha sido más que suficiente para que Bisbal, que tan campechanamente había iniciado el acercamiento por privado, acabara por bloquear al usuario, probablemente harto de tanta broma de mal gusto. El suceso ha servido, no obstante, para reabrir el debate sobre los límites de las redes sociales y cómo las cuentas anónimas pueden favorecer actitudes o situaciones donde se ponga en juego el honor o se falte a la verdad sin ningún tipo de responsabilidad por parte de quien emite acusaciones. Y es que, aunque este ejemplo pueda parecer "una caca", pone de manifiesto lo que podría significar si se hicieran acusaciones más graves.