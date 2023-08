La polémica sobre Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha sacudido el panorama futbolístico español y aún da de qué hablar. Los ecos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 parecen no desvanecerse. Y no, no nos referimos a la hazaña deportiva de la Roja, sino al revuelo generado por ese inesperado beso entre Rubiales y la destacada jugadora, Jenni Hermoso.