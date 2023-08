El horóscopo de hoy miércoles 30 de agosto de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles, en las que se recogen los detalles de lo que se supone que depararán las próximas horas a los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Cumplir con ciertas obligaciones familiares puede ser lo que menos le apetezca, pero le conviene asumirlo porque no hacerlo sería ir contra corriente y no le favorecería. Sus relaciones amistosas serán muy gratificantes y le permitirán reanudar contacto con un amigo que vive lejos.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Quizá una sorpresa que te tenían preparada se retrasó por cuestiones logísticas: Que las cosas tarden no siempre significa que no vayan a llegar nunca. Por que llueva un fin de semana no significa que el mundo se venga abajo, puedes hacer planes y aprovecharlos con quien quieres en otros lugares.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No le agradará demasiado saber que una persona de su intimidad ha hecho una compra importante sin consultarle. Pese a todo procure mantener un buen grado de comunicación. La velada le dará ocasión de disipar por completo su mal humor.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Aunque trate de afanarse en su trabajo no dispondrá de la concentración necesaria. Dedicar el día a recuperar energías y descansar será lo más aconsejable para su tensión nerviosa. Por la noche salga a divertirse con sus amigos.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Le revelarán algo de una persona que le sorprenderá profundamente. En lo referente a un compromiso social tendrá sentimientos contradictorios. Dedique parte de su tiempo libre a reflexionar sobre su vida y sus circunstancias. Resultará altamente constructivo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Mezclar familia y amigos podría ser hoy algo explosivo. Sin embargo, por separado, las relaciones con ambos se presentan muy favorables. Buen día para actividades de tiempo libre. Velada decepcionante si se deja llevar de sus impulsos.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Acepte el buen consejo de un amigo referente a un tema profesional. Hacer compras para la casa resultará estimulante. Hogar y familia requerirán esta noche prioridad.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si viaja podrá enfrentarse a gastos inesperados. Antes de firmar ningún contrato estudie todos sus puntos cuidadosamente y, si es necesario, haga caso de su intuición. Al acabar el día su jovialidad será contagiosa.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Se sentirá tan creativo como práctico, resultándole muy difícil compaginar ambas cualidades. Si decide ir de compras podrá renovar su guardarropa por poco dinero. Quizás tarden en llegar esas noticias que espera, provocando dificultades con su pareja.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No se enfade por cosas sin importancia y participe de la jovialidad que le rodea. Si va de compras tómeselo con calma y huya de precipitaciones. Por la noche se sentirá atraído por actividades intelectuales, no reñidas, sin embargo, con la diversión.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Elaborar planes relacionados con su profesión le atraerá sobremanera, pero acaso no sea objetivo al calcular sus posibilidades. En el seno familiar su exceso de flexibilidad podría traerle complicaciones. La noche se presenta bajo los mejores auspicios.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Un proyecto que tiene en mente necesitará un análisis más profundo. Hacer deporte en grupo le proporcionará gratos momentos. La velada se anuncia propicia a la vida social, pero deberá olvidarse por completo de su trabajo.