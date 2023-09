El horóscopo de hoy viernes 8 de septiembre de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No es un buen momento para amar aún, si has conocido a alguien nuevo y te sientes en la disposición, entonces sigue adelante, pero aún no ha aparecido alguien en tu vida, prefiere mantenerte así un tiempo, no dejes que esto te abata o te haga pensar que el amor no es para ti, algo muy común en Aries cuando se siente solo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Un amigo muy cercano está buscando tu ayuda, pero tiene vergüenza para pedirte el favor que necesita, si te das cuenta de quién es, ofrece tu ayuda antes que te lo pida, te lo agradecerá y te devolverá la mano más adelante.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Estás llenando tu vida de responsabilidad, muchas de las cuales no era necesario que tomaras aún, pero lo hiciste debido a tu espíritu de lucha y de siempre creer que puedes vencer todo. Todo esto te llevará a acumular estrés y podría ser que al final del día estés con un agotamiento extremo e incluso con problemas para conciliar el sueño.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Un nuevo camino se está abriendo ante tus ojos y estás experimentando un temor a tomarlo, todo esto es normal, ya que muchas veces lo desconocido nos provoca cierto rechazo, no dejes que las ganas de estar siempre bien y de explorar el mundo se vayan, una nueva visión de vida podría llegar si recorres este nuevo camino que te está ofreciendo el universo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Hazte parte de un grupo de trabajo el día de hoy, no te está funcionando mucho el estudiar por ti mismo o el realizar tu trabajo sin el apoyo de tus compañeros, esto también debes aplicarlo si te estás alejando de la gente que trabaja contigo en los ratos libres, debes formar lazos importantes, no necesariamente crear amistad, pero si una relación cordial.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Una persona te hará una invitación el día de hoy para reunirte con ella y con un grupo de amigos, podría ser un momento importante para compartir e incluso para conocer gente nueva y ampliar tu círculo social.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Día para estar con la familia o para honrar la memoria de quienes han partido, puedes hacer un visita a su lugar de descanso o hacer una cena en su honor. Recuerda que es siempre importante recordar a nuestros antepasados y a quienes han partido antes de tiempo de nuestras vidas.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Buen momento para amar y Escorpio lo sabe, puede que estés experimentando ciertas dudas con respecto a este tema, pero no dejes que te afecten los miedo generados por las inseguridades. Tiene todo para entregar amor a quien está a tu lado o a quien estás recién conociendo, no entregues todo de una vez, ve con más calma para no asustar a la otra persona antes de tiempo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Sagitario tiene una misión importante el día de hoy, deberá ser quien una a dos personas que hace tiempo están peleadas, puede ser en su grupo de amigos o en la familia. No dejes de hacer esto, ya que será un muy buen momento para todos los que rodean a estas personas y a ti.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás dejando de lado tu capacidad para ver las cosas malas en las situaciones y en otras personas, has dejado de seguir tu gran intuición para lograr ver esto y te está dando malos ratos que podrías haber evitado.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Comienzas a separarte de tu grupo y eso no estás bien, no tengas la tendencia aislarte cuando tienes problemas, la gente que se quiere terminar preocupándose mucho por tu estado de salud. No tengas desconsideración con aquellos que te quieren y que se preocupan por tu vida, podrías terminar perdiendo gente muy valiosa para ti.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Un buen día para meditar y para pensar bien las cosas que estás haciendo y lo pasos que estás dando para lograr tus objetivos. Tienes en tu mente muchas cosas, pero estás dejando de darle prioridad a las cosas que no son relevantes aún para tu vida.