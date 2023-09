Un avión suizo que une Zúrich con Bilbao llegó el sábado a su destino en España sin una sola maleta en la bodega, ante gran sorpresa de los pasajeros, informaron este domingo los medios de comunicación, y la compañía suiza atribuyó este incidente a la falta de personal en tierra.

Los pasajeros del vuelo suizo con destino a esta ciudad del norte de España esperaron en vano el sábado por la tarde más de dos horas delante de la cinta transportadora a que llegara su equipaje, informa el diario Blick.

"Motivos operativos"

El portavoz suizo Kavin Ampalam confirmó que el avión, operado por la compañía aérea Edelweiss, despegó con 111 pasajeros pero sin equipaje a bordo. "Faltaba personal de tierra", dijo a la AFP, añadiendo que la tripulación había esperado inicialmente a que se normalizara la situación.

Pero después de más de una hora "la situación seguía igual y, por motivos operativos, decidimos tomar el vuelo a Bilbao sin equipaje". El motivo, explicó, fue la necesidad de recoger a otros pasajeros en Bilbao y devolver el avión a Zurich antes de que el aeropuerto cerrara por la noche. "Lamentamos las molestias ocasionadas", afirmó.

Vacaciones arruinadas

Blick citó a los pasajeros diciendo que el piloto se disculpó por el retraso en el despegue en Zúrich, achacándolo a "la falta de personal cualificado", pero sin mencionar la decisión de abandonar su equipaje. Los pasajeros afirmaron que no había personal suizo en tierra en Bilbao y que luego esperaron más de dos horas para recoger su equipaje antes de que el personal de la compañía aérea española Iberia les informara que el avión había aterrizado sin equipaje a bordo. "Nuestras vacaciones se han arruinado", dijo a Blick el pasajero Carsten Redlich.

El portavoz suizo dijo que no podía confirmar que los pasajeros no hubieran sido informados de la decisión de dejar su equipaje en Zurich. "Todavía estamos analizando la situación para saber qué pasó exactamente. Esto no debería suceder", afirmó.