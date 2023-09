El horóscopo de hoy domingo 17 de septiembre de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy domingo en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tienes que preguntarte qué has hecho para merecer el amor del que ahora gozas. La respuesta, ya lo sabes, es que muy poco. Has sido bendecido con el mayor de los dones, y es por ello que no puedes atreverte a malgastarlo y despreciarlo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Géminis (21 mayo al 20 junio)

La suerte de parte de tu pareja en este día. No temas por lo que pueda venir ni por lo que ha pasado, pues esos trances no van a hacer mella en la solidez de lo que tu pareja y tú han cultivado.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Todo puede desaparecer cuando amamos. La familia, los amigos, las obligaciones... Y esa es una de las venturas del amor. Nos deja concentrar todo el universo en esa persona amada. Es algo que debes hacer hoy. Es un momento para dejarlo atrás todo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Nada es para siempre, pero carece de sentido dejar de disfrutar de algo por pensar en su finitud. Tu relación puede durar mucho o no. Lo cierto es que la estrategia para hacerla más duradera es simple: disfruta de la persona que amas.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Las deudas son las deudas, en todo contexto. Y esa molestia de tu pareja hacia ti (apenas intuida, por ahora, pero bien firme entre los dos) se debe a un préstamo que no le has devuelto, y del que no dices nada desde hace tiempo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Las canciones que tu pareja y tú han compartido a lo largo de su relación son una excelente manera de decirse lo que desean. Eso que es en algunos tramos amargo y en otros dulce, pero necesario en todos los casos.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

La memoria es el lenguaje del amor. Recordar de dónde venimos para comprender en donde estamos. De manera que en días como hoy, en los que hay discrepancias y algunos rencores, debemos recordar antes de actuar.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No están en un barco que se hunde ni en un edificio en llamas. Su relación está lejos de ser un desastre, y es hecho todo lo opuesto. Es solo que la pasión con la que se aman pone en cada reclamo demasiado intensidad, una que puede lastimar.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Las llaves de la vida están hechas de amor. Las puertas que conseguimos abrir e yodas las esferas tienen que ver con el amor. En el trabajo, en o social, con los amigos... Esta relación en la que inviertes es algo que no solo le da sentido a tu vida.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Los regalos son una parte esencial del romance. Está muy bien recordarle a la persona que amamos lo que vale para nosotros a través de los objetos. Pero esos regalos no puedes sustituir a la presencia y al cuidado, al tiempo de calidad y al amor en sí mismo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Hay espacios que son de los dos, pero debe hacer cosas que sean de cada uno. Y a estas últimas es necesario respetarlas. Cada cual debe tener su derecho a la intimidad y a secretos y a refugios. No puedes ni debes saberlo todo sobre tu pareja.