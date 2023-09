El horóscopo de hoy lunes 18 de septiembre de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tiene muchas cosas que pasar el día de hoy, pero si no comienzas a ver de verdad lo que está pasando en este momento, solo tienes que poner un poco más de empeño y poner más condimentos a tu vida, las cosas que de verdad pueden surgir están a la orden del día, hazlas realidad.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Ya has tomado una decisión muy importante en tu vida y quieres probar a dar ese giro: apóyate en las personas que tienes cerca y pídeles ayuda para ese proyecto, estarán dispuestos a dar todo. En el amor no te repitas tanto que no llegas o no das suficiente, porque esa persona es muy feliz ahora mismo: no te repitas cosas que puedan dañaros y ten fe.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Si hay alguien en este momento molestándote en tu trabajo o en tu vida en general, tienes que comenzar a darte valor y dejar a esa persona en su lugar, por eso mismo tendrás que poner un poco más de constancia en la relación que tienes con las personas en tu camino.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Nada es más importante en este momento que tu capacidad de ver las cosas por lo buenas que puedan ser, si estás tratando de mostrar al mundo algo que no eres aún, entonces vas a tener que poner un poco más de empeño para lograr ser eso que quieres con desesperación.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No hay nombres más importantes que el tuyo, pero si de verdad una persona en tu trabajo tiene un puesto más alto, tienes que solo hacer caso a las cosas que quiere para el trabajo, pero de verdad nunca dejes que esas cosas vayan a causar un problema entre ustedes.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Ya estás pasando un muy buen momento como para comenzar a preocuparte de cosas que de verdad no están pasando en tu camino, así que realmente comienza a relajarte o al menos a dar una cuota más de tranquilidad a tu vida, no olvides nunca lo bueno que tienes.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Cuando olvidas hacer algo siempre buscas excusas más allá de tus propias responsabilidades, hay que poner un poco más de tu parte para que todo vaya siendo mejor dentro de tu trabajo, no olvides que siempre hay cosas que ir mejorando en tu vida en general.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Hay muchas necesidades en tu hogar en este momento como para pensar en planes irreales que no podrás llevar a cabo de buena forma, lo mejor será abstenerse de los grandes gastos por ahora y dejar para más adelante lo bueno y ese gran descanso que de verdad mereces más adelante.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Si cuando piensas en el éxito no te das cuenta que ya lo tienes, es porque de verdad no has estado mirando tu vida de muy buena forma, siempre recuerda que todo depende del ojo con el que miramos nuestra realidad, si no eres capaz de ver el éxito en tu logros, entonces no lo pasarás bien.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Ya hay muy buenas razones para poner en orden las cosas que tienes que hacer en tu vida, no es necesario que todo caiga en desorden para que las cosas tengan la atención que requieren siempre, recuerda muy bien las lecciones que recibiste en el camino, así que no te caigas.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tiene todo para comenzar una buena carrera el día de hoy, solo tiene que poner un poco más de atención a todos los detalles que se dan a su alrededor, así que el día de hoy tienes que comenzar a adoptar un poco más la actitud feroz que te caracteriza y salir más de tu zona segura.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Hay un largo camino que recorrer, y si comienzas a darte cuenta que todo puede ir surgiendo de mejor manera cuando de verdad las cosas que pones en tu mente pueden salir mejores, solo tienes que seguir ese mismo sendero, así que no te desvíes aún.