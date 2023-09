Imagina llamarte Methamphetamine Rules, que se traduciría como "La metanfetamina mola". Aunque parezca mentira, es el nombre que una presentadora de televisión australiana, Kirsten Drysdale, eligió para su hijo. La mujer, que se declara curiosa por naturaleza, quiso averiguar hasta qué punto se podía desafiar el sistema de Registro Civil en cuanto a la elección de nombres.

Aunque resulte difícil de creer, el Registro Civil de Nueva Gales del Sur aprobó a la primera este insólito nombre. Eso a pesar de que, claramente, hace referencia a una droga potente y por lo general está prohibido registrar nombres ofensivos en los certificados de nacimiento.

La peculiar elección nació de un desafío en el programa "WTFAQ" de la ABC, presentado por la propia Kirsten. Los espectadores preguntaron: "¿Cómo puedo nombrar legalmente a mi bebé?". Entonces, Kirsten, en la recta final de su embarazo, y su esposo Chris, decidieron probar lo lejos que podrían llegar.

"Pensamos que no sería aceptado"

“Pensamos en el nombre más loco que definitivamente no sería aceptado. Supusimos que 'Methamphetamine Rules' sería rechazado, y queríamos saber qué nombre elegiría el registrador si eso sucedía", comentó Kirsten a news.com.au. Sin embargo, para su sorpresa, el nombre fue aprobado rapidísimo. Kirsten se pregunta si tal vez pensaron que "Methamphetamine" era un nombre griego o si fue un error automático.

A pesar de la clara referencia a la droga, Kirsten defiende su elección: "Es un nombre hermoso, y les aseguro que nada tiene que ver con drogas de clase A". Pero no todos opinan igual. Su marido, Chris, no pudo ocultar su enfado al ver el certificado oficial y, en las redes sociales, la lluvia de críticas no se hizo esperar.

No obstante, la pareja australiana ha dicho que le darán a su hijo un nombre normal y le dejarán descubrir que se llama Metanfetamina cuando sea mayor de edad. Suponemos que será Meta para los amigos.

Tras este incidente, un portavoz del departamento gubernamental aseguró que han reforzado su sistema para evitar situaciones parecidas en el futuro. Mientras tanto, en las redes, siguen apareciendo nombres curiosos, como "Adorabella", "Salmonella" u "Omelette".