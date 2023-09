Un joven de Alicante conocido en sus redes sociales como NanoJr se ha viralizado con un vídeo que acumula ya más de 2 millones de reproducciones en TikTok. En él reflexiona sobre el esfuerzo y el comportamiento de otros jóvenes, lanzándoles un mensaje con el objetivo de que aprendan a valorar lo que tienen.

El influencer alicantino relata en su vídeo que lleva trabajando desde los 16 años para poder ayudar en casa, trabajando hasta 15 horas cada día en dos lugares distintos, uno de ellos es un restaurante.

Además se muestra indignado con otros jóvenes de su edad que tienen todas las comodidades y les lanza una pregunta directa para reflexionar: "Si tú vienes de una buena familia, que tienen dinero y que te dan tu paga, te compran tus cosas y no te falta de nada, ¿por qué dejas el instituto?, ¿por qué te gastas el dinero en porros y en beber?"

@nano.jr10 Se me da muy mal hacer este tipo de vídeos,pero creo que se me a entendido bien. ♬ sonido original - NanoJr

El amor por su familia

Nano recalca la importancia del amor por la familia y de esforzarse por darles lo mejor, y explica que el otro día le compró unas zapatillas a su hermana, y que si falta algo en casa, como por ejemplo una garrafa de aceite, él va y lo compra. El joven habla de forma rotunda: "Tengo claro que a mi familia no le va a faltar de nada nunca".

"Vas como si fueras de barrio, hermano no vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad", cuenta Nano.

En su vídeo que ya tiene casi 8000 comentarios añade lo que piensa sobre los jóvenes que dicen que son "de la calle": "Aquí estoy, intentando sacar a mi familia adelante porque es lo que toca. Y vosotros que tenéis la suerte de poder vivir una juventud más tranquila y hacer las cosas bien, y estáis dando disgustos a vuestros padres, y os creéis calle. Calle no es eso, calle es ayudar a tu familia".

Aitana le manda un mensaje a Nano a través de instagram

Tras hacerse viral en todas las redes, Nano ha reaccionado a los mensajes que está recibiendo por parte de la gente publicando el vídeo viral de Tik Tok en su cuenta de instagram con este texto: "Eternamente agradecido de que hayáis hecho posible que mi mensaje llegue a tantas personas y pueda ayudar y motivar a gente joven, ese es mi único objetivo, SOIS INCREÍBLES", afirma el joven.

Incluso famosos han alabado el comportamiento del joven, como es el caso de la cantante de 'Operación Triunfo', Aitana, que lo ha calificado como "un ejemplo a seguir". También la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha compartido el vídeo en su cuenta personal de Instagram junto con estas palabras: "Nos hacen falta muchos NanoJr".