El horóscopo de hoy martes 2 de octubre de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Estás pasando por inocente con alguien que está jugando contigo, muchas veces debemos mirar bien quien está a nuestro lado, puede ser que la persona que estés conociendo de hace poco te esté jugando una mala pasada y crea que puede manejarte a su antojo, no dejes que esto suceda.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

A veces nos alejamos de casa asustados y acabamos haciendo un hogar donde no esperábamos y,a veces, ese lugar no son sitios sino personas. También ocurre que hay otros signos que se sienten así contigo y van a cuidar por todas ese vínculo que tenéis. Llegan días en los que debes priorizar tu salud, comer sano, pasar tiempo con los tuyos y hacer deporte. Si quieres asistir a algún evento de ocio que no sabes cómo encajar en el calendario recuerda que habrá muchos más.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Siempre es bueno pelear por lo que creemos, si tienes que enfrentarte a algo importante el día de hoy para poder pasar sobre lo que puede estar molestándote, entonces hazlo sin problema, es muy probable que alguien en tu vida te ponga algunos obstáculos para conseguir el éxito que mereces.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Cáncer tiene que estar muy atento a las cosas importantes que podrías suceder dentro de la jornada. Día para aprender una valiosa lección de vida que te llegará a manos de una persona que respetas mucho.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Leo muchas veces piensa que no tiene la fuerza para hacerle frente a los problemas, pero está lejos de la realidad, no huyas cuando se presente una dificultad grande en tu vida, hazle frente y piensa que podrás pasar por sobre lo que sea.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es probable que el día de hoy alguien del pasado te busque y tengas una vuelta de una relación, si no te sientes con la capacidad de volver atrás, no lo hagas. Quienes estén con deseos de formar una nueva relación, podrán conocer el día de hoy a alguien.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Siempre en los grupos de trabajo existe alguien que quiere remar para otro lado, no dejes que esta persona afecte el desempeño de todos, si sucede que esta persona eres tú, comienza a escuchar más al grupo y a aportar de manera positiva a la construcción del trabajo que tienen en común.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si saliste hace poco tiempo de una relación tormentosa, no hagas caso a un posible mensaje que llegue de esa persona, tienes toda la vida por delante para encontrar a una nueva persona para amar, no te apresures.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Debes tomarte más en serio la posibilidad de crear una sana relación con la persona que estás conociendo, puede estar viendo que no tienes intenciones de formalizar su compromiso, si no te sientes con la disposición de tener una relación en este momento, entonces habla con la verdad.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No tiendas a compararte con personas que no tienen mucho que ver con tu estilo de vida, ni tampoco con las capacidades que tienes, necesitas rodearte de gente más positiva y afín a tu personalidad.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Una dificultad en tu trabajo podrá hacer ver el día como algo malo, pero no es necesariamente así, tienes que tener la capacidad de poder pasar por sobre este error o esta tarea difícil que te han puesto al frente, tienes la capacidad para hacer esto y para dejar salir toda tu creatividad.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

El amor está pasando por un momento difícil y necesitas tomar consciencia de las señales que tu pareja te está enviando. No es un buen día para realizar promesas ni tampoco para comprometerte a algo que en el futuro te será difícil cumplir.