Aarón García, español residente en Israel: “Esto va a ir a peor; van a destruir Gaza”

Descuelga el teléfono en Tel Aviv y la primera respuesta que da es que él y los suyos están “bien, pero preocupadísimos”, porque “esto solo acaba de empezar”. Afortunadamente, relata que puede permitirse una “cierta tranquilidad” al vivir en una zona bastante alejada de los bombardeos, sin embargo, en cuanto suenan las sirenas tiene exactamente 40 segundos para dirigirse al refugio. Aarón García es un vigués que lleva ocho años consecutivos trabajando en Israel y tan solo un día después de que estallara la guerra abierta entre el territorio israelí y Gaza, tras la ofensiva de Hamás, contaba a FARO DE VIGO, del grupo Prensa Ibérica, cómo está viviendo el conflicto bélico que, según la Oficina de Prensa del Gobierno, a última hora de la tarde de ayer dejaba un balance de más de 600 muertos en Israel, 100 personas secuestradas y 2.000 heridas, mientras que en Gaza se contabilizaban 370 fallecidos y 2.200 heridos.

Desde una relativa distancia, Aarón García explicaba ayer que algunos de sus amigos ya fueron llamados por el ejército israelí porque sería posible una apertura del frente de guerra en el norte y también que, a indicación del gobierno de Netanyahu, “los niños ya no están yendo al colegio, porque las clases están suspendidas, y la gente tampoco está yendo a trabajar. Yo soy guía turístico y he cancelado todo, a mí me afecta a ese nivel, pero lo único que queremos es que esta situación se solucione cuanto antes, porque estamos en un estado de pánico y guerra absoluto”.

Este vigués indica que “Israel nunca había experimentado un ataque como este. Ha sido un golpe al estado de Israel con un número de muertos que nunca se había registrado en las guerras que se han dado aquí y lo que está por venir... si las imágenes que se están viendo ahora son duras, tenemos que prepararnos para lo que va a venir, porque lo que van a sufrir los palestinos en las próximas semanas se va a ver multiplicado... me da mucha pena lo que va a ocurrir con ellos, porque esto va a ir a peor, van a destruir Gaza completamente”. Asimismo, para Aarón García, “con Israel no hay término medio” y hace referencia a que “este es un territorio que está formado por judíos que han sido refugiados de Europa tras el Holocausto, y previamente ya habían venido por otras formas de antisemitismo. Después, en los años 50, los países árabes los expulsaron también, por lo que es un país construido por refugiados que son conscientes de que su seguridad no puede depender de nadie más que no sean ellos mismos, es decir, que cuando tocas el estado de protección de Israel, habrá respuesta, porque no hay término medio”, destaca.

Aarón García piensa en su trabajo y comenta que “una de las cosas que siempre suelo decir cuando estoy con turistas es que hay más riesgo en ir por carretera que peligro de un atentado. Eso se acabó, no diré más esta frase porque vuelvo a insistir nuevamente en que esto solo es el principio. Entiendo el sufrimiento del pueblo palestino por tantas décadas de ocupación militar de Israel, pero de ninguna de las maneras nadie que tenga la cabeza en su sano juicio puede justificar este ataque, esta violencia de un lado y del otro. La violencia es un círculo que solo se alimenta con más y con más violencia, y hemos llegado a punto en el que no sabemos qué va a pasar. Esto va a cambiar de forma drástica el conflicto”.

Precisamente, cuando se le pregunta a Aarón García por la ocupación de Israel del territorio palestino, este vigués indica que “jamás se podría justificar el ataque vivido, porque ahora sale en las noticias, pero es que la violencia aquí es diaria, las incursiones son muy frecuentes y los parámetros para una solución de paz están ahí, pero la última vez que se intentó, fue con el primer ministro de Israel Rabin y le pegaron un tiro en 1995”.

Por otra parte, este guía vigués analiza que “tenemos una situación política interna complicada, tenemos un gobierno de derecha, con una ideología religiosa algo fanática y las divisiones sociales son muy grandes, de manera que las personas más liberales estamos medio condenadas ante esta nueva narrativa política. Son problemáticas en el interior del país muy graves”.

Tras ocho años viviendo en Israel y, habiendo trabajado previamente en el país con Naciones Unidas y algunas agencias de viaje, ante el estallido del conflicto actual entre Israel y Gaza, este vigués hace referencia a que “cuando se va a producir el conflicto parece que ya lo ves venir, cuando está caliente el ambiente... Ahora llegará un momento en el que el número de muertos de Israel parará de crecer y entonces empezará a incrementarse el de palestinos, debido al ataque de Hamás”.

La ofensiva de Hamás contra Israel también ha cogido por sorpresa a aquellos turistas que estaban en plenas vacaciones en territorio israelí cuando se produjo el estallido de la guerra. Ana y Manuel, naturales de Chapela y Pontevedra, respectivamente, se encontraban en Jordania cuando dieron comienzo los bombardeos este pasado fin de semana.

Si bien en el itinerario de viaje contemplaban quedarse unos días más en Israel y regresar a Galicia desde Tel Aviv, los residentes en Jordania les instaron a volver cuanto antes y desechar aquella idea, por lo que decidieron comprar un billete de avión para partir hoy a Londres y hacer escala allí antes de regresar a Vigo.

La pareja no tenía constancia de que hubiera tensión en el territorio y, de hecho, se enteraron de que comenzaba la guerra por una alerta que les salió en el teléfono móvil a las siete de la mañana del sábado. Ana y Manuel indicaron a FARO que en la zona había muchos más turistas como ellos que van a regresar a sus respectivos países y también apuntaron que, aunque los residentes en Jordania consideran que el conflicto “no va con ellos”, se muestran preocupados por el turismo, ya que “es de lo que viven”.

En este sentido, para Aarón García el turismo también es su pan de cada día, pero el guía vigués pedía ayer sentido común y señalaba que “ahora mismo no deseo que venga nadie a Israel, de hecho, ya he cancelado todas las visitas que tenía para este mes”, concluía muy a su pesar.