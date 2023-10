“No son buenas noticias. Tienes cáncer de mama”. En 2023, más de 35.000 mujeres (1 de cada 8) escucharán estas palabras según los últimos datos recogidos por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). A nivel mundial, el cáncer de mama es el tumor más diagnosticado, superando por primera vez en la historia al cáncer de pulmón.

El incremento anual de nuevos casos pone de relieve que los recursos destinados a la investigación son siempre insuficientes. “El cáncer de mama no es un virus, ni es una bacteria que hay que exterminar. No es nada externo a nosotras, no viene de fuera, sino que es nuestro propio cuerpo pidiendo atención. No estoy contra el cáncer de mama, sino a favor de la vida, tomando al cáncer como a un gran maestro que invita a mirar hacia dentro, a tomar una pausa y comenzar el camino del autoconocimiento”, explica Rocío García Algora, creadora de Peppyspodcast y Peppysclub, diagnosticada con cáncer de mama en 2015. Dado su pronóstico, recibió 16 sesiones de quimioterapia, 25 sesiones de radioterapia, mastectomía del pecho derecho y linfadenectomía axilar, con extirpación de 25 ganglios.

Sobre esta base nació Peppyspodcast, el primer podcast en España dedicado en exclusiva al cáncer de mama. Desde el 19 de octubre de 2021, cada jueves a las 19 horas publica un nuevo episodio en el que Rocío García comparte su experiencia personal, así como entrevistas a profesionales y personas anónimas que colaboran aportando su punto de vista en la comunidad. Son más de 100 episodios en los que se habla de ejercicio físico, de alimentación, de gestión emocional, de primeras veces, de miedos, de sexología, de meditación, de amores y desamores, de estética oncológica, de osteoporosis y otros efectos secundarios y de otros tantos temas que hacen de Peppyspodcast un espacio en el que mirar al cáncer de mama desde la responsabilidad.

Peppy significa en innumerables idiomas ‘persona llena de vida, persona energética, con garra’ y, “aunque esta sea la actitud, esto no significa que no haya momentos de mayor vulnerabilidad, de miedo, de confusión”, recalca la creadora del podcast. “Ahora bien -añade-, no conectamos con el victimismo, ni con la lucha contra el cáncer, pues esto no va de batallas, sino de aprendizajes”.

Peppyspodcast se amplía con la comunidad Peppysclub en instagram, comunidad que nace posteriormente y en la que Rocío García comparte, entre otros contenidos, videos con los que inspirar a otras Peppys a ser constantes para conseguir hitos que les han dicho que son imposibles de alcanzar tras esta enfermedad.