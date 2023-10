Si eres conductor hay cosas que tienes que tener muy claras a la hora de ponerte al volante y una de ellas son los documentos obligatorios que debes llevar para conducir. Si te para la Guardia Civil y te pide la documentación lo que los agentes querrán ver son tres papeles, que son los siguientes:

: Es el documento que se entrega una vez que el vehículo ha superado la revisión técnica. Dependiendo de la antigüedad y tipo de vehículo, esta revisión deberá realizarse con una periodicidad determinada. No basta con llevar la pegatina de la ITV en la luna del vehículo; es necesario llevar la tarjeta que demuestra que ha sido superada. Permiso de circulación. Este documento acredita la titularidad del vehículo y contiene datos importantes como la matrícula, la fecha de primera matriculación, datos del titular, entre otros.

Así lo recuerda la Guardia Civil en sus redes sociales donde también indican que, a pesar de que antes sí que era obligatorio, ahora ya no lo es llevar el recibo del seguro. Gracias al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), desde el año 2008 los agentes pueden comprobar en tiempo real si un vehículo tiene un seguro en vigor o no. Por lo tanto, ya no es necesario llevar el resguardo del seguro del vehículo al conducir y no podrán multarte por no llevarlo encima.

De todas formas, aunque no sea obligatorio, es recomendable tener una copia de la póliza del seguro en el coche, ya que puede facilitar la gestión de cualquier incidente o siniestro en el que te veas involucrado.

Multas por no llevar la documentación

Como te hemos contado ya no te pueden multar por no llevar el recibo del seguro en tu coche pero sí lo pueden hacer en los siguientes supuestos:

No llevar alguno de los documentos obligatorios supone una multa administrativa de 10 euros por cada uno de los papeles que no lleves .

. Llevar el carnet o el permiso de circulación sin renovar o con una dirección que no coincida con la que aparece en tu DNI: 80 euros

Conducir un vehículo para el que no estás autorizado o enseñar a un agente de tráfico un carnet de conducir que no es válido : 500 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir .

. Conducir sin el permiso de circulación en regla: 500 euros.

Circular con la ITV caducada o desfavorable: 200 euros.

Circular con la ITV negativa: 500 euros de multa .

. Circular sin seguro te puede costar una multa de entre 601 y 3.005 euros.

Así pues, es vital asegurarse de que toda esta documentación esté actualizada y en regla. En caso de no presentar alguno de estos documentos ante un control, puedes ser objeto de alguna de las multas que te hemos comentado. Conducir con responsabilidad implica no solo respetar las normas de tráfico, sino también estar al día con la documentación obligatoria.