El horóscopo de hoy viernes 20 de octubre de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No tienes nada que perder en este momento en el amor, es probable que estés esperando mucho antes de decirle a esa persona especial lo que sientes por ella, si no tienes algo que perder, ¿entonces qué estás esperando?

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Una persona que está buscando una recomendación de tu parte te hará esa solicitud el día de hoy, es probable que debas hablarle claramente de los planes que tienes para el futuro, podrías considerar tener su ayuda a cambio de este favor que le harás.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Estás en un buen momento para volver a salir con alguien nuevo, pero estás comenzando a dudar sobre si esto será positivo para tu vida o no, el consejo más grande que podrías recibir sobre esta materia es que debes probar para saber, hazlo sin miedo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Un hombre con mucho poder podría llamarte para que formes parte de su equipo profesional será una excelente oportunidad, por lo que si te encuentras actualmente en otra ocupación debes tomar una decisión.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tienes una gran poder para convencer a las personas que hagan cosas para ti y por ti, pero no abuses de ello, es probable que alguien se canse de esta actitud que tienes y el día de hoy te haga un comentario sobre esto, no dejes que esto pase, opta mejor por mantener un bajo perfil el día de hoy.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No pierdas la oportunidad de decirle a la persona que amas todo lo que estás dispuesto a hacer por ella, no es necesario que le des un regalo de lujo o algo muy extravagante, has escogido bien en la vida y solo le interesa que le quieras y le entregues amor, todos queremos eso a fin de cuentas.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No esperes que alguien tome la iniciativa todo el tiempo, es momento de salir tú y pedirle una cita a alguien que te interese, es probable que aún no haya alguien nuevo en el horizonte, pero eso no quita que puedas divertirte conociendo gente nueva.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No dejes pasar tanto el tiempo antes de decirle a la persona que quieres conquistar tus verdaderas intenciones, es probable que para el momento que lo hagas ya haya encontrado a otra persona, si es que te demoras mucho claro está. Un momento muy bueno para la familia.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás pasando por un momento de tristeza a causa de una pérdida que has enfrentado hace poco tiempo, no dejes que esto te siga afectando, necesitas comenzar a hacer decisiones importantes con respecto a tu vida y no te sirve estar siempre con un ceño fruncido.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No dejes que los condicionamientos de la vida y de la infancia te pasen la cuenta el día de hoy, es probable que te enfrentes a alguien que tenga una opinión divergente a la tuya, por esto mismo debes tratar de siempre llegar a un consenso.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Una persona muy cercana a ti está necesitando de manera urgente una mano que pueda ayudarle, no te lo pedirá porque le da un poco de vergüenza hacerlo, por lo que es muy necesario que estés con los ojos bien abiertos y te des cuenta de su situación.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Un periodo de transformación siempre es bueno para las personas, les ayuda a sentirse mejor consigo mismas y a ir mutando para bien durante su camino, todos debemos cambiar y lo haremos aunque no lo queramos, ya que las circunstancias de la vida nos transforman.