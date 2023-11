Piden penas de 1 a 3 años para los 30 acusados de difundir el vídeo sexual de las fiestas de San Timoteo (Asturias)

Este martes se inicia en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en Oviedo, el juicio por el vídeo sexual de las fiestas de San Timoteo de 2010. El juicio, que celebra un Juzgado de lo penal de Avilés, tiene que desplazarse a Oviedo ante la falta de espacio en los Juzgados avilesinos. Se sienta en el banquillo una treintena de personas, acusadas de reenviar un vídeo en el que aparece una pareja copulando. El juicio se celebrará los días 7, 8 y 9 de la semana que viene, y también los días 15 y 16 de la semana siguiente. Los acusados se enfrentan a penas de entre un año (la que solicita el ministerio público) y tres años que solicita la acusación particular.

Los hechos comenzaron a investigarse en el Juzgado de Luarca en 2015, después de que la joven naviega que aparecía en el vídeo presentase una demanda por atentar contra su intimidad y el derecho al honor, tras enterarse por una amiga que el vídeo andaba circulando por Navia y otras localidades del Occidente. Posteriormente se unió a la querella criminal el gijonés que salía en el vídeo. Hasta cien personas fueron interrogadas por la Guardia Civil, después de rastrear el envío del vídeo. Alguno de los implicados se quejó de que las investigaciones habían sido prospectivas. La actuación de la jueza instructora de Luarca también recibió críticas, ya que mucha gente entendía que los hechos no merecían reproche penal alguno. Pero al final se ha llegado a juicio, trece años después de que se cometiesen los hechos y ocho más tarde de que se denunciasen los hechos, lo que podría permitir a los implicados una reducción de condena por dilaciones indebidas.

Durante las fiestas luarquesas, una pareja decidió buscar un lugar discreto en una de las arboledas que rodean el prao de la romería para practicar sexo. No obstante, alguien les grabó desde muy cerca durante casi cinco minutos con su teléfono móvil. La pareja no llegó a descubrir que estaba siendo grabada. Posteriormente, la grabación acabó colgada en una web de vídeos de gente pillada en situaciones similares en espacios públicos.

El asunto no trascendió hasta que un naviego reconoció a la protagonista del vídeo, que es vecina de la zona, bajó la grabación de la página de internet y lo difundió por WhatsApp. El fenómeno alcanzó una dimensión viral y hasta se llegaron a formar grupos de difusión que multiplicaron las visualizaciones del vídeo. También se hicieron "memes" ofensivos con la mujer.

Las defensas sostienen que los acusados no hicieron nada delictivo, ya que sólo recibieron el vídeo y lo reenviaron sin modificarlo, y no ha habido apoderamiento ilícito del mismo. Alguna de las defensas llegó a argüir incluso que la pareja grabada podría haber incurrido en un delito de exhibicionismo, ya que no dudaron en realizar actos explícitos a plena luz del día y en las inmediaciones de la fiesta popular más concurrida del Occidente asturiano. Incluso llegaron a deslizar que la pareja era conocedora de que estaba siendo grabada, ya que miraban en alguna ocasión hacia el lugar desde donde se estaba grabando. En el vídeo se escucha nítidamente la música de la romería.

Entre los abogados se cuentan Anabel Prieto, José Joaquín García, Jorge Sánchez o Javier Díaz Dapena, entre otros.