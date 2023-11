Tamara Falcó ha protagonizado uno de los momentos más comentados en el programa donde colabora habitualmente y donde últimamente ha estado contando muchas anécdotas de su vida personal. La marquesa de Griñón ha revelado en el último programa de "El Hormiguero" un episodio de su infancia que no le habrá gustado nada a su madre, Isabel Preysler.

Un restaurante que cobra 50 dólares de más a padres que van con niños molestos

Todo comenzó cuando hablaban de un restaurante ubicado en Estados Unidos que pedía un plus de 50 dólares a las madres y padres que llevaran a dicho lugar niños molestos. Un gesto que incluso el propio público aplaudió. Motos aprovechó la situación para sacar alguna historia graciosa sobre la infancia de los colaboradores. Fue entonces cuando la marquesa se fue de la lengua.

Mientras Pablo Motos y los colaboradores discutían sobre en qué situaciones es recomendable llevar a los niños, al igual que los lugares donde es preferible que no vayan con sus padres, la Falcó desveló una historia sobre su madre y Miguel Boyer: "Para que no molestásemos al resto del avión, mi madre nos daba unas gotitas. Una vez, viajamos a Marbella. Cuando nos íbamos a bajar del tren nos dimos cuenta de que no había forma de despertar a Ana (Boyer). Empezaron a golpearla para ver si reaccionaba y nada", afirmaba la marquesa.

«O sea, que os drogaba», soltó una de las hormigas que se escondían debajo de la mesa. «Sí, básicamente», contestó Tamara con un tono divertido.

La mujer de Íñigo Onieva siguió desarrollando la peculiar historia contando que Miguel Boyer era el que le daba las gotas de un fármaco tanto a su hermana Ana como a ella misma y que una vez tuvo un error con las dosis, dándole 18 en vez de 8: "Fue entonces cuando mi madre le preguntó al tío Miguel cuántas gotas le había dado. Le dijo que las que le había dicho, pero eran 8 y no 18".

Estas declaraciones de la Falcó no deben de haber sentado muy bien a la ex pareja de Mario Vargas Llosa, ya que el método que utilizaba para tranquilizar a sus hijos cuando iban de viaje a otros países ha sido muy criticado.