Luz verde para que la Ley de Restauración de la Naturaleza de sus últimos pasos, los que deberían ser definitivos. El triálogo entre Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de Europa (ministros) ha alcanzado un acuerdo para el redactado de esta ley tan polémica, que debe servir para restaurar la biodiversidad. ¿Cómo? No solo protegiendo sino con medidas proactivas que sirvan para recuperar ecosistemas degradados, tanto terrestres como marinos.

El acuerdo se ha logrado poco antes de las once de la noche tras varias horas de discusión. El reto era conseguir puntos de encuentro para que cuando la ley vuelva al Parlamento Europeo sea aprobada sin problemas y no in extremis, como sucedió en julio.