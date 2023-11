El horóscopo de hoy martes 14 de noviembre de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Es momento de soltar las ataduras al pasado y comenzar un nuevo camino, tienes mucho en tu cabeza y muchos remordimientos con respecto a lo que te ha sucedido en la vida, no siempre serás capaz de darle solución a todo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

El amor está bien y se va construyendo paso a paso como debe ser. Si estás conociendo a alguien hace poco, no apresures las cosas, todo se dará a su debido tiempo. Si terminaste una relación hace poco tiempo, es probable que aún tengas sentimientos arraigados.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Necesitas ser un poco más paciente con las personas con las que trabajas, muchas veces quieres que te sigan el ritmo, pero no siempre será así, todos tienen sus tiempos. Si estás a cargo de un grupo, es momento de darles un incentivo por su trabajo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Comienzas a tener segundos pensamientos con respecto a una decisión que tomaste en el pasado y que ahora puede estar pasándote la cuenta o haciéndote dudar sobre si fue la correcta o no. Tienes que mirar muy bien a la persona que estás conociendo en este momento.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Un momento muy sincero entre tú y una persona del pasado podría ocurrir el día de hoy, será algo que ambos esperan hace tiempo y que tiene que ver con decir verdades que aún no habían tenido la oportunidad de revelar.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Callar todo no siempre es bueno, muchas veces debemos hacerlo para evitar sufrimiento a otras personas, especialmente a aquellos que nos importan, pero este día debes atreverte a decir lo que sientes o lo que piensas. En el trabajo tendrás que hacerte presente y decir las ideas que tienes.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No dejes que se escape el amor de tu vida, tienes la opción de conocer a alguien muy especial en una reunión de amigos que se realizará el día de hoy, pero debes mostrarte con una actitud positiva y abierta a la posibilidad de comenzar a conocer a alguien.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Estás en el camino correcto, solo debes comenzar a ver lo correcto que estás haciendo y los errores que puedes estar cometiendo, no dejes que la vida te ponga tantos obstáculos, recuerda que tienes el poder de cambiar de rumbo si así lo deseas.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

La persona que quieres no tiene el mismo interés en ti, es probable que lo que le haya pasado contigo haya sido algo pasajero, por lo que no te preocupes por esto, cuando dos personas no deben estar juntas se nota.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás buscando demasiado quien tiene la razón en una discusión que ha durado largo tiempo con tu pareja, esto no es importante, lo más primordial es estar con el corazón bien abierto para darle importancia a los sentimientos por sobre la razón.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Situaciones de nerviosismo y estrés podrían darse en el trabajo el día de hoy, es probable que haya mucho por hacer y muy poco tiempo para llevarlo a cabo. No dejes que personas que no aportan en nada al progreso del trabajo hagan que el grupo completo tenga problemas para cumplir con la labor.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Buen día para comenzar a disfrutar de los logros que has conseguido últimamente, es importante que hagas esto, si tienes una pareja entonces aprovecha la jornada para disfrutar de su compañía y de los éxitos que están teniendo en conjunto, organiza una cena romántica el día de hoy.