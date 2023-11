Vivir en un coche en Mérida durante más de siete meses: "Ya no sé a dónde acudir"

Le duele tanto su situación que no duda en narrarla a este diario. Antonio Luis Olivares Sánchez (Mérida, 1967) busca una casa angustiadamente: "Me da igual la zona que sea de la ciudad, pero algo que me pueda permitir con una pensión de algo más de 900 euros", explica este hombre de 56 años que tuvo que dejar de trabajar en el campo por diferentes dolencias médicas. Vive desde hace más de siete meses en su coche. Dentro de su Seat Ibiza encierra el drama de cómo su vida ha terminado en un hogar de cinco puertas. Aunque tener que buscar un piso de alquiler le está enterrando en vida. "En las agencias las únicas ofertas que me ponen sobre la mesa son de pisos de 500 euros. Algunos incluso de más. Eso es imposible para mí, pero ¿de verdad que la gente puede hacer frente a esos alquileres?", lamenta este emeritense, que ve el futuro cada vez más oscuro. A pesar de las circunstancia, no pierde la esperanza.

Resumir cómo llegó hasta aquí es una historia larga. Se vio en esta complicada situación por culpa de la mala suerte, de las malas decisiones o de las dos cosas. Antonio Luis Olivares Sánchez lanza un SOS: "Ya no sé a dónde acudir, es una situación muy angustiosa. Muchas veces te tratan como si pidieras algo gratis. No es así, sólo quiero vivir dentro de mis posibilidades. Parece que en Mérida sólo hay ricos, pero también vivimos aquí gente que hemos trabajado mucho tiempo y no podemos pagar precios tan elevados", narra a punto de cumplir los 57. Los Servicios Sociales del ayuntamiento de la capital extremeña indican a El Periódico Extremadura que a Olivares "se le ha ofrecido en varias ocasiones la posibilidad de alojarse en un hostal o compartir una vivienda". Del mismo modo resalta que "no le podemos dar una casa ni a él ni a nadie, pero que una vez que la encuentre, se le informará de todas las ayudas que puede solicitar al consistorio".