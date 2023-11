El horóscopo de hoy martes 21de noviembre de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Recuerda que la vida está compuesta de momentos malos y buenos, es probable que el día de hoy pases por una baja en las finanzas, lo que te provocará una gran pena, pero no siempre será así, solo deberás apretarte el cinturón por un momento.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estar en el momento preciso siempre es bueno, esto podría ocurrirte hoy, pero no lo pienses, solo sucederá. Ciertas complicaciones con la pareja han hecho que comiencen a decidir el separar los caminos, pero uno de los dos no quiere hacerlo, si creen que es posible salvar lo que está y mejorar la relación, entonces hay razones que valgan para no dar una nueva oportunidad a este amor.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Escucha las ideas de los demás, no te cierres a aceptar sugerencias. Un consejo te llegará de quien menos lo esperas, por lo que presta atención y ponlo en práctica. No dejes que la carga laboral haga decaer el amor con tu pareja, ponle atención y prepara alguna cena romántica para esta noche.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es probable que todo marche bien dentro de tu relación de pareja, por ello tienes que estar contento, no te pongas ansioso si todo va demasiado bien. Si debes volver a estudiar algo que has olvidado en tu trabajo o si tienes que tomar algún curso para perfeccionarte, no dudes en hacerlo desde hoy.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Siempre hay caminos diferente para tomar, de eso se trata la vida, de nuestra capacidad para elegir y para optar con seguridad por uno de esos caminos, el día de hoy es probable que te enfrentes a un decisión de este tipo, no dejes que te pase la cuenta la decisión que tomarás más adelante, debes siempre estar feliz y orgulloso de las cosas que optas en la vida.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Toma más tiempo para compartir con las personas que te necesitan, tu familia siempre está pensando en ti y te quiere más presente en su vida. Una persona que estás conociendo hace poco no sale de tu cabeza, hazle caso a tu intuición y a tu corazón, si deseas tener un contacto más íntimo con esa persona, entonces haz que ocurra.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No dejes que los miedos te impidan conocer a alguien que ha estado buscando tu atención, no siempre vas fallar en el amor, debes darle una opción cada vez que puedas, podría ser la definitiva. Comienza a llevar una alimentación más sana, prefiere fibra y frutas por la mañana.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si tienes la fortuna de estar muy bien en tu relación de pareja, entonces es momento que comiences a darle la importancia que merece, siente que tienes mucha suerte de tener algo que muchas personas quieren, por lo que comienza a decir las cosas que la otra persona merece y dale el cariño que necesita.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No es bueno perder las oportunidades en la vida, sobre todo las de amar, si la persona que estás conociendo ha cometido un error, no seas tan tajante y no termines con esa persona de inmediato, es mejor que le hagas ver su equivocación, pero no le eches de tu vida así como así.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

El amor marcha muy bien, procura que siga así en el tiempo, vienen grandes cosas para la pareja. Si estás enfrentando una separación en este momento, es bueno que sepas que este momento tan duro, no será para siempre, los recuerdos quedan, es imposible borrarlos, pero cada vez se irá sanando mucho más la herida hasta que solo quede una cicatriz que apenas serás capaz de ver.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Nunca debes dejar de proyectar lo que quieres, ni tampoco dejar de ver el futuro que te espera, solo así podrás ver si estás dando los pasos correctos para conseguirlo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Una vida llena de lujos y excentricidades suena bien para muchas personas, pero no es el caso para ti el día de hoy, necesitas comenzar a pensar que tienes que guardar dinero para los tiempos malos, además es muy probable que no ganes lo suficiente como para darte gustos tan seguido.