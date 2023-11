Hace nueve meses que lanzó su primer grito desesperado para encontrar una vivienda digna donde alojarse con sus tres hijos menores y ahora vuelve a estar en la calle. En febrero, tenía trabajo y, según relata, ni ella ni su asistenta social encontraron un propietario dispuesto a alquilarle una vivienda en su situación. Su vida no ha sido un valle de rosas, aunque admite que hay cosas que no ha hecho bien, entre ellas, elegir mal a sus parejas y ocupar una casa tras ser desahuciada.

Maltratada por el padre del mayor de sus hijos primero, y por el padre de los otros dos después, su recorrido vital es una sucesión de estrecheces y fracasos sentimentales que han salpicado a sus hijos, embarcados en una vida errante de la que su madre quiere escapar con una vivienda social que le permita echar raíces en Córdoba. "Quiero dar un hogar a mis hijos", repite, "cuando estaba trabajando en Sadeco, nadie me quería alquilar y ahora que solo tengo la ayuda Rais, no la podría pagar", explica.

En estas circunstancias, después de haber pasado por varias casas de acogida para mujeres maltratadas y por la casa de su madre, que según ella, le pidió que se marchara después de tres meses de convivencia, porque no podía sostener los gastos de su hija y sus tres nietos, vive "recogida" temporalmente en el piso de una amiga, a la espera de encontrar una salida. Mientras tanto, sus hijos están alojados con sus abuelos paternos y con el progenitor de los menores, que ha cumplido su condena y ha salido de la cárcel.

"Necesitan estar tranquilos en un sitio definitivo"

"Yo sé que mis hijos no deberían estar de aquí para allá, necesitan estar tranquilos en un sitio definitivo para poder centrarse", afirma convencida, "pero yo no tengo una vivienda y aunque estoy buscando trabajo, no es fácil, por eso necesito un empujón para poder empezar con ellos sola".

Afectada hasta septiembre de 2024 por una orden de alejamiento del padre de sus hijos pequeños, que ahora viven con él, acude casi a diario a un punto de encuentro para verlos. "Ahora les estoy arreglando los papeles del colegio, mi niña saca unas notas increíbles y mi chico va bien, pero el mayor pasa al instituto este año y está fatal el pobre con todo esto", comenta.

Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado a este periódico que en los últimos meses pasó por varias casas de acogida, pero recuerdan que el Instituto Andaluz de la Mujer no dispone de viviendas donde alojar con carácter intemporal a las víctimas de violencia machista. Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que Servicios Sociales está trabajando en el caso, pero no pueden facilitar detalles por afectar a menores.