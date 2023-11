Dani Redondo Cuevas, jefe de cocina del Celler de Can Roca de Girona, falleció este viernes por la tarde en un accidente de tráfico en la AP7, según ha trascendido este sábado. Contaba con 46 años y durante casi una década ha sido jefe de cocina del Celler de Can Roca. También trabajó en el restaurante Maní de Brasil, el cuarto mejor de América Latina. Su muerte ha consternado a la familia Roca. El chef de vinos, Josep Roca, ha lamentado la "trista y terrible" noticia.

El sumiller ha explicado en Instagram que "conquistaba corazones desde la cocina".

"Los sábados nos cocinaba amor en familia", ha escrito Josep Roca, quien ha explicado que conseguía "juntar a la mesa a los hermanos y padres con una cocina delicada". "Había nacido para cocinar", ha añadido.

Este es el texto que ha publicado el restaurante de Girona en homenaje al chef:

Una noticia triste. Dani Redondo Cuevas, jefe de cocina de Can Roca, ha perdido la vida a los 46 años en un accidente de tráfico.

Dani ya no está entre nosotros. Ha realizado un viaje acelerado para reencontrarse con su padre. Cantarán los ángeles con sus guisos. Qué descomunal talento. Nacido para cocinar. Una persona perseverante, apasionada y talentosa.A veces gruñón, fruto de su carácter y exigencia, tenia un corazón gigantesco.

El gran corazón y el ángel de la cocina eran heredados de su deliciosa madre.

Se marcha un trabajador incansable. Un cocinero extraordinario tocado por la varita de los privilegiados. Merecía una vida plena. Hizo muchas carreras en la vida. Superó retos que pocos podrán superar. Fue durante nueve años, el jefe de cocina de El Celler de Can Roca.

Acompañamos a la familia Redondo en ese momento tan doloroso; a sus hermanas y hermano, familiares, vecinos del barrio, y la familia de Can Roca y sus amigos por tan sensible pérdida.

descansa en paz, querido

Jordi Roca, roto ante la pérdida de Dani Redondo

Jordi Roca, pastelero y propietario del Celler de Can Roca, ha publicado un texto en el que muestra su dolor ante la pérdida de su amigo y compañero.

Como duele cuando alguien se marcha antes de tiempo, más si es de golpe, el duro golpe de un accidente. Siempre se me hace raro el hablar con alguien a través de Instagram pero quizás ahora tenga algo más de sentido. Querido Dani he tenido la suerte de compartir contigo momentos tan bonitos, servicios perfectos, en una cocina minúscula, celebraciones, abrazos de sincero cariño, nos queríamos, lo sé, tú lo sabes, empezaste a trabajar con mi madre mientras yo aún estudiaba en la escuela y cuando entre en la cocina tú me espabilaste rápido, en eso eras el mejor, en ponerle las pilas a la gente, sin rodeos, eras directo y sincero, no podías con las chorradas , eras currante como tu solo, responsable, ordenado, que nadie toque tus cosas! Eso si, un poco gruñón a veces pero solo por que no sabías decir las cosas de otra manera. Te he sentido como hermano , como familia. Que dolor amargo. Eres un referente y siempre lo serás. Un fuerte y sentido abrazo a tu madre, hermanas, hermanos, familia, amigos del barrio y más allá. Eres muy querido por todos! Te extrañamos siempre. Descansa en Paz amigo.

Las reacciones de Chicote y otros chefs reconocidos del panorama gastronómico

Algunos chefs han querido mostrar sus condolencias, es el caso de Alberto Chicote, que ha comentado la publicación del Celler de Can Roca con estas palabras: "Lamento muchísimo la pérdida. Un abrazo enorme". También lo ha hecho el chef Paco Morales, ganador de 2 estrellas Michelín y 3 soles Repsol: "Lo siento mucho, un abrazo enorme a la familia. D.E.P".

Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira, Diego Guerrero y otros compañeros de profesión han mandado mensajes de apoyo a través de redes sociales a toda la familia Redondo y Roca.