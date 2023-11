Casi todos los docentes de la escuela pública (91%) aseguran que hay problemas de convivencia en sus clases. Más de la mitad (60%) admiten casos de violencia frecuente entre los alumnos. El 72% afirman que han sufrido ataques verbales o físicos, también amenazas, por parte de los estudiantes. Y el 39% confiesan que han sido víctimas de actos violentos por parte de las familias de los alumnos y las alumnas.

Así lo revela un informe elaborado por el sindicato Csif con entrevistas a 3.000 profesores y profesoras de primaria y secundaria de todas las comunidades autónomas. Los responsables de la central sindical han presentado hoy la encuesta, con motivo de la celebración del día internacional del docente.

"Hemos pedido una reunión a la ministra de Educación, Pilar Alegría, para trasladarle nuestras exigencias en el ámbito educativo: refuerzo de la autoridad docente, incremento de plantilla y mejora de sus condiciones, reducción de ratios para que haya menos alumnos por clase, elaboración de un estatuto docente y un pacto de Estado por la educación”, ha explicado Mario Gutiérrez, responsable de la división de educación de Csif.

En opinión del responsable sindical, la legislatura pasada "ha sido una oportunidad perdida para solucionar los problemas estructurales de la escuela". Tras recordar que Escocia se está planteando dar marcha atrás a la educación competencial, Gutiérrez ha sido muy crítico con la legislación actual (la Lomloe, que, precisamente, lleva a las aulas una enseñanza menos memorística y más competencial) por "carecer del apoyo de los profesores".

"Tenemos casos de profesores que han quitado el móvil a los alumnos y las familias se han quejado" Mario Gutiérrez - Csif

Sobre el movimiento Adolescencia sin móvil (familias que se unen para retrasar la entrega del teléfono a sus hijos e hijas), Gutiérrez ha pedido "normas claras" para regular el uso de los teléfonos en las aulas. "Tenemos casos de profesores que han quitado el móvil a los alumnos y las familias se han quejado", ha comentado.

Acusaciones de padres y madres

Csif no es el único organismo que ha hecho una radiografía sobre la falta de convivencia escolar. Hace unos días fue el sindicato de profesores y profesoras Anpe el que presentó datos igualmente demoledores sobre la convivencia en los centros educativos. Casi 2.000 docentes de toda España acudieron el curso pasado (2022-23) al Defensor del Profesor, un servicio de atención puesto en marcha por Anpe. La queja mayoritaria fueron los problemas con la Administración (33%), seguida de las falsas acusaciones por parte de madres y padres (25%), las faltas de respeto de los estudiantes (22%) y los problemas para dar clase (21%).

Ambos informes sindicales contrastan con el último estudio internacional para el Progreso de la Comprensión Lectora (PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study), elaborado en España por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y FP con los datos publicados por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA). Ese informe -publicado en mayo- dejaba claro que los docentes que piensan que la disciplina no es un problema de sus aulas son mayoría frente a los que consideran que, al menos, sí es un problema menor. El estudio PIRLS constató que la disciplina en clase (código de conducta, comportamiento y sanciones) es básica no solo para la productividad académica sino también para la comprensión lectora.

Otro informe que diseccionó el clima escolar fue el primer estudio oficial sobre el bullying en España, elaborado por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Según este estudio, en opinión del profesorado, existe una buena convivencia escolar y ausencia de conflictos. Los casos más habituales, sin ser puntuaciones muy altas, son la disrupción en el aula y las faltas de respeto.

En primaria

Por etapas académicas, el informe del Csif asegura que, en primaria, el 82% de los profesores detecta problemas de convivencia, y más de la mitad (el 54%) afirma haber sido agredido por parte de algún alumno o alumna. La agresividad también es habitual entre los estudiantes a pesar de su edad (entre 6 y 12 años), ya que el 48% de los maestros confiesan que los niños y las niñas recurren habitualmente a la violencia entre ellos.

Peor en secundaria

Estos porcentajes empeoran en secundaria, donde el 94% de los profesionales de la educación admiten problemas de convivencia en sus clases (frente al 92% del total). También sufren más agresiones o faltas por parte del alumnado (casi 80% frente a la media total de 72%). Mientras, el porcentaje de agresiones o faltas por parte de las familias de alumnos apenas varía (36%).

“Los docentes desempeñan un papel esencial en la lucha contra el acoso en las aulas: detectan situaciones de riesgo y posibles conflictos que se producen en el día a día y conocen a sus alumnos y alumnas, sus capacidades, limitaciones y su entorno familiar y social. Lamentablemente las actuales ratios en las aulas, la sobrecarga del horario lectivo y el escaso reconocimiento por parte de la administración complican su labor”, ha criticado el responsable de la central. "Las administraciones públicas se han dedicado a publicitar medidas, como la creación de los coordinadores de bienestar, que lo único que hacen es aumentar la burocracia en los centros educativos, agravando aún más el problema y dificultando la labor de los docentes", ha añadido.