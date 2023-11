El Papa Francisco ha cancelado por recomendación médica su viaje a Dubai el próximo viernes para participar en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas (ONU), más conocida como 'COP', que este año celebrará su vigésimo octava reunión en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del 30 de noviembre al 12 de diciembre.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha informado de que, aunque el estado clínico general del Papa con respecto a la gripe y la inflamación de las vías respiratorias ha mejorado, los médicos le han pedido que no realice el viaje previsto a la 'COP'.

"El Papa Francisco ha aceptado con gran pesar la petición de los médicos, por lo que el viaje queda cancelado", ha señalado el comunicado, que además ha aclarado que el Pontífice seguirá a disposición de la cumbre en los debates que tendrán lugar en los próximos días, por lo que "se definirán lo antes posible las modalidades por las que esto podrá llevarse a cabo".

En este sentido, el Papa tenía previsto pronunciar un discurso en la COP28 y mantener también una treintena de reuniones bilaterales en la Expo City de los Emiratos: una veintena con otros tantos jefes de Estado y de Gobierno, que están presentes en la COP28, y el resto, con representantes de asociaciones que trabajan en la crisis climática, así como otras personalidades y representantes de conferencias episcopales y comunidades religiosas.

Además, el domingo 3 de diciembre, el Papa iba a asistir a la inauguración del 'Faith Pavilion' (Pabellón de las Religiones) en la 'Expo City', a la que asistirá el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y el Gran Jeque de al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, con quien firmó un documento sobre la hermandad entre los pueblos en febrero de 2019 en Abu Dabi.

Era la primera vez de un Papa en una COP

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) confirmó a Europa Press que esta iba a ser "la primera vez" que un Papa asiste a una COP aunque recuerda que, en el pasado, otros líderes religiosos sí han asistido a la misma.

En todo caso, Francisco ha enviado mensajes a los participantes, como el año pasado (COP27, en Egipto), cuando les pidió "valentía" y determinación" para cumplir "con el camino trazado por el acuerdo de París".

Además, en 2021, Bergoglio explicó que le hubiera gustado estar presente en la Cumbre del Clima celebrada en Glasgow (COP26), pero no le fue posible. En todo caso, urgió a los participantes a buscar "respuestas eficaces a la crisis ecológica sin precedentes".

Juan Pablo II, primero en hablar de conversión ecológica

No obstante, Francisco no fue el primero en mencionar la necesidad de una 'conversión ecológica' sino que fue Juan Pablo II, el 17 de enero de 2001. "Es preciso, pues, estimular y sostener la 'conversión ecológica', que en estos últimos decenios ha hecho a la humanidad más sensible respecto a la catástrofe hacia la cual se estaba encaminando", subrayó en una audiencia general.

También Benedicto XVI se ganó el apelativo de 'Papa ecológico' por sus llamamientos a proteger la "casa común" --término que después utilizó Francisco--, y por su ejemplo, con acciones como la instalación de paneles solares en la Sala Nervi del Vaticano, o la adopción de un bosque húngaro, para que el Vaticano fuera neutral en carbono, según recuerda en su web el Movimiento Laudato Si', que reúne a organizaciones católicas de todo el mundo.

Además, muchos años antes, el Vaticano ya participó en la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro, que desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento de los esfuerzos de la ONU para hacer frente al cambio climático, y que fue el germen de las COP.

En aquella Cumbre de la Tierra se firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), un tratado que establece las obligaciones básicas de los Estados (o partes) y la Unión Europea para combatir el cambio climático.

Las COP se celebran anualmente y reúnen a casi dos centenares de países que buscan negociar acciones conjuntas. El objetivo es revisar el estado de implantación de la Convención y proponer, evaluar y aprobar otros instrumentos que apoyen su instauración frente al cambio climático.