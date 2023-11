El horóscopo de hoy miércoles 29 de noviembre de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Es tiempo de volver a divertirse, Aries está demasiado pendiente de sus obligaciones y estás dejando poco tiempo para el tiempo de ocio y compartir con los demás. El amor no llegará aún.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Recuerda que pasar dificultades y desencuentros con las personas forma parte de aprender a caminar con ellas. No te eches a las espaldas más de lo que sea necesario ni asumas culpas que no quieres, Tauro. Se trata de ir de la mano y escuchar, no creas que no eres suficiente o que no lo vales, porque todas las señales indican lo contrario.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Comienzas una hermosa etapa para tu interior, tienes que dejar salir toda la luz que tienes dentro, tienes mucho que entregar, tienes una fuerza única en tu interior. No dejes que eventos del pasado o dolores de la infancia comiencen a mellar tus ganas de salir adelante siempre.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Necesitas poner más atención a quienes están a tu lado, es probable que alguien que quieres mucho esté en una gran necesidad y te enterarás el día de hoy, debes intentar estar a su lado y apoyarle en todo lo que puedas.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Muchas veces debemos volver a nuestro centro para poder encontrar la paz que necesitamos, es necesario que tengas en cuenta que no siempre puedes lograr todo lo que te propones en el tiempo que estás deseando hacerlo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Agradece siempre a la persona que tienes a tu lado lo que hace por ti, recuerda que aunque lo haga sin el interés de recibir recompensa, está en ti el darle las gracias por los buenos gestos y su apoyo. El amor se construye de esta misma forma.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Quienes necesiten despejar un poco su mente, un buen panorama para el día de hoy es asistir a algo que enriquezca su mente y les de nuevas perspectivas del mundo, siempre asistir al teatro, a una exposición de arte o a un concierto es algo muy positivo para nuestros sentidos y nuestro espíritu.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Tienes que ponerte a pensar en la manera que tendrás para lograr llegar a fin de mes con el dinero que tienes en este momento, has tenido muchos gastos imprevistos y es probable que el dinero esté escaseando un poco, no dejes que la vida te pase la cuenta en este tema.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Es un buen día para el amor y eso lo puedes ver porque lo tienes presente en tu vida, si no es así entonces es probable que hoy alguien comience a hablarte y a darte señales de que tienes un interés más allá de una simple amistad contigo..

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No dejes que personas de tu familia se inmiscuyan en tu relación de pareja, es probable que estés permitiendo la entrada de extraños a la relación a opinar a diestra y siniestra sobre los problemas que tienen.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Es un excelente jornada para la amistad y para hacer lazos con algunas personas nuevas que han entrado en tu vida, es probable que en el trabajo te des cuenta que hay personas que quieren ser tus amigos más allá de la relación laboral que puedan tener.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No es necesario tomar tanta distancia de la persona amada para solucionar un conflicto que han tenido, recuerda que siempre es importante mantener el vínculo intacto, si necesitas darte un momento para reflexionar y pensar mejor las cosas, opta por algo que no te aleje demasiado del hogar.