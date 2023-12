El horóscopo de hoy domingo 17 de diciembre viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy domingo en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Debes ayudar a las personas que quieres, hoy verás a un amigo que tiene una actitud poco positiva con la vida, no dejes que siga tocando esta misma tecla, dale una mano para sacarlo a la luz y que logre ver todo lo maravilloso que se está perdiendo. Un hermoso regalo llegará a tu puerta el día de hoy.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

El trabajo se encuentra en un buen momento, por lo que si necesitas solicitar un aumento salarial, hazlo hoy sin temor. Posible examen o prueba difícil de superar para quienes estén en época de estudios, pero lo lograrán si se han esforzado, no dejes que te pase la cuenta la pereza o el haber dejado para otro día el estudiar, si no tienes buenos resultados, revisa tu método de estudio.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Problemas de salud que tú o alguien muy querido tuvo en el pasado pueden tener una vuelta el día de hoy, pero no es algo para temer, solo deberás seguir un tratamiento y muchos cuidados para contrarrestar este posible desliz. Para los Géminis que tienen familia formada será una jornada especial, ya que el cariño que entregará la pareja y los hijos, si es que los hay, les hará mucho bien y ayudará a darles la fuerza para seguir trabajando para lograr los objetivos en común.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Quienes están en un momento de estudios, podrían tener la oportunidad de realizar un viaje, no necesariamente al extranjero, pero si podría ser a un lugar donde aprenderán mucho más de lo que podrían obtener si no realizan esta travesía. Pasar tiempo en pareja es importante, intenta tener tiempo para hacer esto diariamente, no todo debe ser trabajo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Duda frente al amor y el estado de la relación actual. Mientras la vida avanza, comienza a dejar atrás las cosas que han ocurrido en su pasado, algo que siempre es positivo, especialmente si está entorpeciendo la vida actual.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es importante tener una mente clara el día de hoy, recuerda que es vital para tu vida que siempre estés con un pensamiento frío para los problemas. Una persona te hará un llamado o un mensaje que estabas esperando hace un tiempo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Es tiempo de tomar la decisión y de seguir a tu corazón, si sientes que es la persona con la que quieres estar por mucho tiempo más, entonces debes hacérselo saber, un excelente día para que quieren hacer la gran pregunta a su pareja se armen de valor y se comprometan para unir sus vidas legalmente.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Los escorpio tienen un gran poder dentro de ellos, por lo que hoy deberán demostrar todo su potencial y fuerza interior para sortear cualquier dificultad. Posibles problemas que tienen que ver con tus emociones podrían suceder el día de hoy, no te deprimas ni tampoco busques el tener tensiones durante el día.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás experimentando la alegría de enamorarte nuevamente, no hagas que todo vaya demasiado lento, apura el paso y atrévete a pasar a la siguiente etapa con esta persona, ya que lo vale. Muchas veces debemos dejarnos llevar por la corriente para llegar a un fin mayor, este es precisamente el caso de Sagitario para el día de hoy.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Un día especial, serás capaz de mostrar todo lo que has aprendido en tu trabajo y tu profesión durante este tiempo. Podrás desde resolver problemas graves hasta formular nuevos proyectos e ideas.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Observar y darte cuenta que tienes muchas oportunidades a tu favor será el desafío de este día. Si no tienes tiempo para ver a tus seres queridos, entonces es momento de hacer una pausa y darte el espacio para hacer una visita a quienes han estado contigo y apoyado por tanto tiempo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Las finanzas pueden no andar bien, por lo que es mejor siempre contar con unos ahorros dentro de tu cuenta, aprende a hacer esto. El amor está en un momento de pausa, por lo que si te encuentras buscando a alguien para entablar una nueva relación, aún no es el momento de que llegue esa persona que esperas.