Si eres usuario de Wallapop sabes que en ocasiones se generan situaciones muy curiosas. Desde el que siempre quiere negociar al que nunca le viene bien quedar pero tiene mucha prisa, pasando por el que no te contesta nunca… Pero en la cuenta de Tiktok de @soyzoraidaleon hemos encontrado una de las situaciones más cómicas que hemos visto. No obstante el título del vídeo se llama “Todavía me estoy riendo”.

En el vídeo podemos ver la captura de Wallapop de la venta de un maleta por 29 euros y la conversación que acompaña a este producto. La persona interesada pregunta "perdona, ¿las dos 29?, a lo que el vendedor responde "¿Las dos qué?". "Las dos maletas 29 euros", reitera el comprador. La contestación ha tocado y el vendedor estalla de muy malas formas porque oye… a cualquiera le puede pasar: "Es un puto espejo… ¿o no lo ves?". Increíble pero cierto, el comprador había visto en la imagen dos maletas y no se había percatado de que una era el reflejo de la misma en un espejo… Igualmente el comprador responde con un educado "Ok. Gracias". Entendemos que la venta no se habrá materializado pero los comentarios a la publicación a la publicación de Tiktok no se hacen esperar: "Quizá también quiere comprar el espejo ese va aparte" o "yo ya no le compro, ni aunque me lo rebaje a un euro", "Así es el 99% de la gente de Wallapop…" y el mejor… "No lo entiendo". Segunda mano en Wallapop En el mundo de hoy en día es más que habitual la venta de segunda mano. En la actualidad hay muchas plataformas que ofrecen este tipo de servicios que son muy usados por aquellas personas que o bien quieren vender algún artículo que ya no utilizan o aquellos que quieren comprar algo y no quieren gastarse mucho dinero. Este es el caso de plataformas como Wallapop, una aplicación que permite a los usuarios comprar, vender e incluso intercambiar productos de forma rápida y sencilla. Ahora también, de enviar sus propios productos. Aunque los usuarios deben estar muy atentos ya que a partir del próximo 1 de enero Hacienda ha puesto el foco en este tipo de transacciones entre particulares. Wallapop se caracteriza por su interfaz intuitiva y fácil de usar. Los usuarios pueden acceder a ella a través de una aplicación móvil disponible en iOS y Android, o mediante su sitio web. Para comenzar puedes realizar tus búsquedas y registrarte si quieres vender o comprar algún producto. Para vender en Wallapop hay que tomar una foto del artículo que deseas vender, escribir una descripción detallada, establecer un precio y publicarlo. La plataforma permite vender una amplia gama de productos, desde ropa y accesorios hasta muebles, electrónica, coches y más. Ahora en plenas navidades la gente que busca regalos aumenta, sobre todo en el apartado de juguetes. Una de las principales ventajas de Wallapop es su enfoque en lo local. Utiliza la ubicación del usuario para mostrar los productos disponibles en su área, facilitando las transacciones cara a cara y reduciendo los costos y complicaciones del envío. Sin embargo, para aquellos que prefieren o necesitan enviar o recibir productos a distancia, Wallapop también ofrece un servicio de envío seguro. La plataforma proporciona un entorno seguro para realizar transacciones. Los usuarios pueden comunicarse entre sí a través de un sistema de mensajería integrado, lo que les permite negociar precios, acordar puntos de encuentro o gestionar envíos sin tener que revelar información personal.