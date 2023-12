Se acerca la Navidad, unas fechas que son sinónimo de celebración y reuniones familiares, pero también de compras y regalos que, aunque se hacen siempre con la mejor intención, a veces los elfos no acaban de dar en la diana. En estos casos, y cuando devolver el regalo no es una opción, ya sea por no contar con el tícket de compra o simplemente por no ofender al comprador, algunos usuarios recurren al 'regifting', es decir, utilizar el producto como regalo para otra persona.

Sin embargo, de acuerdo con una encuesta realizada por Wallapop, la plataforma líder en consumo consciente y humano, los usuarios españoles más que recurrir al 'regifting', prefieren ponerlos a la venta en plataformas de compraventa de productos reutilizados: el 40% de los españoles venderá en plataformas como Wallapop un regalo de Navidad que no les haya gustado, mientras que tan solo un 19% se lo regalaría a otra persona. Únete al canal de WhatsApp de INFORMACIÓN Los peor valorados Normalmente, los regalos que más posibilidades tienen de acabar a la venta son los objetos de decoración, como por ejemplo marcos, jarrones o velas, y los pijamas y calcetines, un clásico en regalos navideños que pocas veces consigue acertar con el gusto del obsequiado. Reutilizar, al alza De igual manera, los productos reutilizados continúan ganando fuerza entre las opciones para regalar este año. De acuerdo con esta misma encuesta, el 70% de los españoles se plantea comprar productos reutilizados como regalo de Navidad. Sin embargo, cuando los consumidores conocen el ahorro medioambiental que supone la compra de un producto reutilizado, en lugar de uno nuevo, este dato asciende hasta el 87%. Por otro lado, también el 87% de los españoles afirma que no le importaría recibir regalos reutilizados siempre y cuando estén en perfectas condiciones y un 72% cree que un niño sería incapaz de distinguir un regalo nuevo de uno reutilizado. Entre los regalos reutilizados mejor percibidos para entregar o recibir, destacan como favoritos los libros para el 38% de los encuestados, seguido de 'smartphones', para el 33%, o aparatos electrónicos del hogar como Airfryer o robots de cocina, para el 27% de los españoles. Por sostenibilidad Entre las motivaciones que influyen a los usuarios en la compra de regalos navideños reutilizados, despunta entre el 38% la posibilidad de encontrar bienes únicos a los que dar una segunda vida, mientras que el 30% afirma que estos les ayudan a ahorrar. Sin embargo, la sostenibilidad comienza a perfilarse como una motivación decisiva. Este año, 1 de cada 3 españoles afirma que tendrá en cuenta este factor más que el año pasado cuando realice sus compras en este período de gran consumo, y las mujeres son las que más sensibilidad presentan hacia esta realidad (38%). Te puede interesar: SEGUNDA MANO WALLAPOP Hacienda también quiere controlar lo que vendes en Wallapop WALLAPOP SEGUNDA MANO Intenta vender un patinete en Wallapop y acaba convirtiéndose en viral SEGUNDA MANO WALLAPOP La venta de un libro en Wallapop termina en una lección de doble sentido Gasto medio Se espera que los consumidores españoles compren una media de al menos 3 regalos reutilizados. Por su parte, el gasto medio total en regalos reutilizados se sitúa en torno a los 62€, pues los productos reutilizados son un 44% más baratos que los nuevos, de acuerdo con el estudio realizado por la plataforma junto a la consultora Deloitte para la celebración de su 10º aniversario.