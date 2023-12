El pasado domingo, 17 de diciembre, Santa Claus, a su paso por la Gran Vía de la capital del Segura, fue multado por los agentes cuando circulaba, junto a algunos elfos, con dos vehículos tuneados y convertidos en trineos.

Según explicaron después fuentes policiales, Santa había sido denunciado por conducir por el casco urbano con una moto de gran cilindrada tuneada de manera ilegal, lo cual suponía un peligro para el resto de conductores. De ahí que los municipales le parasen. Para ser más concretos, ambos 'trineos' incumplían el Reglamento General de Vehículos: uno era una moto, a la que se añadieron elementos para conseguir que fuese un trineo; el otro, un turismo atestado de luces LED.

La réplica que el Papá Noel murciano ha transmitido a esta redacción se ha enfocado más bien en los agentes que, según él, "no tenían otra cosa mejor que hacer un domingo por la tarde en toda Murcia que parar a unos ciudadanos con sus motos vestidos de Papá Noel con cuatro luces en la moto".

Estas son las palabras que les ha querido dedicar:

"Señores agentes que denunciaron a Papa Noel,

Un domingo por la tarde no hay nada más que hacer en toda Murcia que parar a unos ciudadanos con cuatro luces en las motos vestidos de Papa Noel, paseando por el centro de Murcia y alegrando a todos los ciudadanos que paseaban por allí.

Sus niños no hacían más que saludarnos con una gran sonrisa, esa sonrisa que aquellos agentes no tuvieron con nosotros. No tienen sentimientos navideños. No tienen niños en casa esperando, que seguro que vieron la noticia de Papá Noel y no les dijeron a sus hijos: "Nosotros fuimos los que le denunciemos".

Con esos 200 euros de multa no van a poder comprar unos regalos ni para más niños en otra 'PapaNoelada motera' ni para regalos de sus hijos. Esos 200 euros que en estas fechas son tan importantes...

Esos agentes que nos denunciaron y en la denuncia pone esto: "Circular con el vehículo reseñado. Llevando instalados dispositivos luminosos no autorizados". Autorizados por quién si es por un rato y sin peligro alguno en la circulación. El peligro lo teníamos nosotros allí, con ustedes, que perdimos el tiempo y la tarde, ese tiempo que era para llegar a un destino y entregar los regalos que llevábamos a unos niños.

Ya sé que estaban haciendo su trabajo, pero en el trabajo también se puede hacer excepciones o solo con decir "esto no se puede, esto no está permitido, esto no es así...", vamos, una reprimenda y hasta luego y feliz Navidad. No, en su trabajo no se puede hacer excepciones.

Señores policías locales de Murcia: decidles a vuestros hijos cuando vieron la noticia "yo fui uno de los que denuncie a Papá Noel".

Feliz Navidad a todos los moteros que paseamos por las calles de nuestras ciudades vestidos de Papá Noel alegrando a todos los niños".