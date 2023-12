La buena educación ya brilla por su ausencia hasta en el más allá. La historia del deslenguado espíritu de una "mujer de blanco" que envía "a la mierda" a los visitantes de un sendero del condado británico de Somerset ha venido acaparando la atención de los medios de comunicación en Inglaterra.

Según lo publicado, un fantasma está asustando a quienes visitan Dead Woman's Ditch, en Quantock Hills, un área boscosa de excepcional belleza natural, profiriendo insultos y palabrotas.

Hace tres años que se informó por primera vez sobre la presencia en la zona de este supuesto demonio malhumorado, pero los testimonios de varias personas que aseguran haber visto y oído recientemente a este espectro han vuelto a traerlo al primer plano de la actualidad. Y, según parece, con la lengua todavía más afilada...

La zona en cuestión, que se traduce al castellano como "Zanja de la mujer muerta", popularmente se cree que recibe su tétrico nombre desde que Jane Walford fuera asesinada por su esposo John en ese lugar en el año 1789. Él fue luego juzgado, condenado a muerte y ejecutado en la horca. Sin embargo, tal denominación se puede encontrar en un mapa publicado en 1782, siete años antes de ese crimen.

Jane Walford, Shorney en su apellido de soltera, fue descrita en los escritos de la época como una "pobre y estúpida criatura". Una persona "ordinaria, rechoncha, repugnantemente sucia y desaliñada en su vestido". Cuando su marido la degolló estaba embarazada de su segundo hijo con él. "Se me metió el diablo en la cabeza", le confesó a su hermano William desde la celda.

Dos cazafantasmas, también vilipendiados por el espectro

Christine y Dave Thomas, una pareja de "cazafantasmas", investigaron en 2020 los presuntos fenómenos paranormales reportados allí, pero sin hacer distingos, el fantasma de la mujer también les dijo que "se fueran a la mierda".

Un lugareño dijo al medio MailOnline que "cuando tenía unos 17 años, de camino a casa desde el trabajo, conduciendo por una carretera fría, vi una figura blanca brillante al costado de la carretera, así que disminuí la velocidad. Parecía ser una mujer completamente vestida de blanco, con ropa pasada de moda. No podía apartar los ojos cuando pasé por delante. No me atreví a darme la vuelta para echar otro vistazo. Conduje hasta casa en completo estado de shock".

Otro dijo que previamente vieron una "figura alta con un abrigo largo y oscuro" en el mismo lugar, pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos.

Un residente en la zona señaló con ironía que "dado el comportamiento de muchos visitantes de las colinas y la gran cantidad de ellos, puedo entender por qué está enfadada", en alusión a la fantasma de la que todos hablan.

No todos los habitantes de ese condado están preocupados, ya que muchos creen que es probable que sea un "altavoz Bluetooth escondido en los arbustos" con el que se busca asustar a los excursionistas y, al mismo tiempo, dar popularidad de la zona.

Sin embargo, otros dan credibilidad a las apariciones. Shelley Brereton, una mujer que vive cerca, explicó a los medios que "dos mujeres murieron aquí (o al menos el cuerpo de una segunda fue encontrado en 1988), así que tal vez ella es la que persigue a la gente".