Jesús Cintora: "El periodismo es más necesario que nunca y más que lo va a ser"

“Poder y periodismo” es el título de la conferencia que impartirá este martes Jesús Cintora en el Museo de Pontevedra. Explica que “estoy haciendo una gira para hablar de periodismo por un montón de localidades. Hago esta presentación en Pontevedra y otra mañana en Vilagarcía de Arousa porque paso las Navidades en Galicia, como paso el verano, y me parece interesante que la gente pueda venir y preguntar, es muy propicio también que los periodistas escuchemos lo que la gente quiere. La gente te critica y es bueno responder”.

–¿Qué mensaje quiere transmitir en esta conferencia?

–Creo que estamos en un tiempo en el que el periodismo es más necesario que nunca, porque están circulando un montón de contenidos por numerosas redes y canales y todo lo que circula no es verdad. Entonces la labor del profesional es más necesaria que nunca para separar el polvo de la paja, la verdad de lo que no lo es. El oficio es más necesario que nunca, estamos en un tiempo en el que hay un montón de gente que recibe contenidos a través de redes sociales distintas, que ya no consume tanto los medios tradicionales, eso está ocurriendo y creo que el profesional tiene que estar ahí para intentar aplicar criterios del oficio: separar lo que es verdad de lo que es un bulo y los intereses propagandísticos de lo que es la información. El periodismo es más necesario que nunca y más que lo va a ser.

–Sin embargo coincide con un tiempo de desprestigio de la profesión

–Es verdad, todo esto coincide con un tiempo en el que se ha ido menospreciando o despreciando la labor del periodista. De entrada hay que ser realistas con la situación que tenemos, por una parte no siempre desde la política y la economía se intenta manipular el periodismo, no siempre, pero sí que hay tentaciones de intromisiones espúrias. Y hay quien no quiere que se cuente lo que ocurre sino lo que les interesa. Y eso creo que está en el origen de que mucha gente se haya ido alejando de los medios.

–¿Hay una crisis de credibilidad?

–La hay, pero por otro lado los propios hábitos, los propios tiempos, nos han llevado a que haya contenidos en un montón de canales, hay mucho más caudal, y a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, al final hay quien está mezclando, entras en cualquier red en la que entran los chavales o la gente más mayor, a través de canales de wasap y todo esto, y ves que está llegando continuamente contenido, y fíjese que hablo de contenido, no de información, porque ésta es la que es real, y lo otro es desinformación. Es un enorme caudal de bulos y demás, entonces yo reivindico el periodismo en un tiempo en el cual, efectivamente, yo mismo he sufrido que me aparten; y hay periodistas que saben lo que es la precariedad o el desprecio.

–¿Una parte de la responsabilidad es también de los profesionales?

–Hay que decirlo, ese escenario en parte viene también por el propio oficio, que por autocensura o por falta de solidaridad también ha contribuido a esto.

–¿Le preocupa que una parte significativa de los jóvenes reconozca que se “informa” por Twitter, TikTok etc?

–Hay que tener muy en cuenta la importancia que tienen quienes pagan la tinta, y que siempre hay unos intereses que están ahí. Evidentemente cuando alguien como Elon Musk entra en Twitter no es casualidad, entra porque tiene un interés en tener el control de la información, igual que los poderes mediáticos que hay: siempre hay un interés, que está ahí y que tiene que ver con los poderosos. Lo que pasa es que sí que es cierto que frente a eso los poderes públicos y la sociedad tienen que actuar.

–¿En qué sentido?

–Una de las cosas que tienen que hacer es entender que la educación es fundamental, que la cultura es fundamental, pero también lo es proteger el periodismo. Lo que pasa es que a veces desde el poder político se interpreta que el periodista tiene que ser un propagandista. Y estamos en un tiempo muy serio en esto que estoy diciendo, serio porque creo que nos estamos jugando una parte de la sociedad en el contenido que están consumiendo los más jóvenes, en los intereses que hay para que consuman esos contenidos y en que a veces la política en vez de estar a lo que tiene que estar, que es a proteger la información, está a proteger su propaganda.