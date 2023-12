La gripe A vuelve con fuerza, adelanta al covid y, ya hace semanas, tensiona los centros de salud y las Urgencias de los hospitales. En plena Navidad, desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) citan comunidades como Galicia donde las infecciones respiratorias representan ya el mayor porcentaje de ingresos, sobre todo en pacientes frágiles. Hay más gripe A que covid, indican desde la sociedad científica que, abunda, hay centros que comienzan a estar desbordados. Ante el repunte de casos, el Ministerio de Sanidad ha lanzado una serie de recomendaciones como el uso de la mascarilla y reforzar la vacunación. Los especialistas, por su parte, señalan que la gripe seguirá subiendo en las próximas semanas y dicen que es el comportamiento normal de cada año.

La tasa de incidencia de enfermedades respiratorias agudas en España en Atención Primaria se sitúa en 739,9 por 100.000 habitantes, lo que supone un aumento del 37,17% con respecto a la semana anterior, sobre todo en gripe, cuando la cifra fue de 539,4, según el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), adscrito al Ministerio de Sanidad. Lo refleja su informe semanal 'Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) y en Hospitales (IRAG): Gripe, COVID-19 y VRS', una edición que ha recopilado datos de la semana que va del 11 al 17 de diciembre.

Según el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), el 98,2% de los virus gripales identificados son de tipo A (18,9% de AH3N2 y 46,3% de A(H1)pdm09 entre los subtipados) con un 33% de virus A no subtipado. Con datos del informe, las mayores tasas de IRAs por grupo de edad, se dan en niños menores de un año y de 1 a 4 años. Las tasas de gripe y de bronquiolitis presentan una fluctuación al alza, que podría cambiar con la consolidación de datos de vigilancia de las próximas fechas.

En todos los grupos de edad

Esa semana, el porcentaje de positividad a SARS-CoV-2 aumenta a 14,3% (13,3% en la semana previa), para gripe aumenta al 20% (13% en la semana previa, lo que supone un aumento del 53,8%) y para virus respiratorio sincitial (VRS) se mantiene la positividad (15,2% frente al 15,8% de la semana previa). La incidencia de gripe en Atención Primaria sube la pendiente de ascenso, y se manifiesta en todos los grupos de edad, puntualiza el informe.

De hecho, la tasa se sitúa en 159,2 casos por 100.000 habitantes (68,2 casos por 100.000 habitantes en la semana previa), lo que supone un incremento del 133% en solo siete días. Por grupos de edad, en la semana a la que alude el informe, las mayores tasas que se observan en Primaria se dan en el grupo de los menores de un año (662,9 casos por 100.000 habitantes).

En infección respiratoria aguda grave en hospitales, por grupo de edad, las mayores tasas se observan en niños menores de un año y en adultos de 80 o más años

En cuanto a la infección respiratoria aguda grave en hospitales (IRAG), la tasa global en la semana estudiada se mantiene estable, con 18,2 casos por 100.000 habitantes. Por grupo de edad, las mayores tasas se observan en niños menores de un año y en adultos de 80 o más años. Esta semana, la positividad a gripe de los IRAG seleccionados sistemáticamente es del 16,15% (la semana anterior era del 9,9%), para SARS-CoV-2 es 10,6% (versus 10,6% en la semana previa) y, para VRS, de 22 % (frente a 19,5% en los siete días anteriores).

Urgencias desbordadas

La tasa de hospitalización por covid-19 durante los días mencionados está en 1,9 casos por 100.000 habitantes (1,7 casos por 100.000 habitantes en la semana previa) y se observa un aumento desde las últimas tres semanas. Los mayores porcentajes se observan en el grupo de adultos de 80 o más años (16,6 casos por 100.000 habitantes).

Si se pregunta a los urgenciólogos, la impresión que trasladan es que los hospitales empiezan a estar desbordados a causa de la gripe A, por delante del coronavirus. Apuntan a comunidades como Galicia, donde la asistencia "está disparada", con disminución de las urgencias más banales y aumento importante de las agudizaciones de crónicos.

Las infecciones respiratorias representan ya el mayor porcentaje de ingresos en esta comunidad, sobre todo en pacientes frágiles y, reseñan, hay más gripe A que coronavirus, pero todavía se ingresan pacientes con neumonía por covid. El 62% de test realizados en los servicios de Urgencias son positivos para gripe en esta comunidad, añade SEMES. Otro ejemplo: en Asturias, citan, ha subido la incidencia del 5% en la semana 49 al 17 en la 50 (del 11 al 17 de diciembre de 2023) y al 30% en esta.

"No me podía ni levantar"

Una gripe, la A, que, cuentan quienes la han pasado en estos días, azota con fuerza. "Empezó de golpe. No me podía ni levantar de la cama. Tenía muchos escalofríos. No tenía ni hambre. Me levanté para ir a la farmacia y tuve que volver a la cama. Era positiva en A. No era garganta, ni catarro. Sobre todo tos y un enorme malestar que me dejó sin fuerzas. Me duró varios días, me bajaron las defensas y tardé mucho en ponerme bien del todo. Conozco a gente que empezó igual, de golpe, a la que le subió muchísimo la fiebre y acabó en Urgencias del hospital", cuenta a este diario Carmen Amil, recién recuperada de la enfermedad.

La gripe A ha vuelto a recuperar su curso epidémico. Es una situación normal, anual y repetitiva Doctor Francisco Sanz - portavoz de Separ

Según explica a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Francisco Sanz, secretario del Área de Tuberculosis e Infecciones Respiratorias (TIR) de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), en realidad, desde el año pasado, la gripe A "ha vuelto a recuperar su curso epidémico. Siempre cursa con picos epidémicos que se concentran principalmente entre diciembre y enero y, prácticamente, empieza a bajar a mitad de febrero. Es una situación normal, anual y repetitiva a lo largo de los siglos".

Pico epidémico

El portavoz de Separ añade: al irrumpir el covid, este virus ocupó el nicho que ocupaba la gripe y se puso como el que circulaba principalmente en la época pandémica. "Actualmente, estamos recuperando y observando el comportamiento normal de la gripe. Así que lo que vamos a ver ahora es un repunte de gripe y covid, pero pronto el predominio será fundamentalmente de gripe", señala.

La tendencia en las próximas semanas será que los casos irán aumentando poco a poco en población general. Los síntomas serán catarrales y se pueden acompañar de fiebre alta, alteraciones del estado general, dolores musculares o cansancio.

"Veremos bajas laborales por este motivo. Después de las vacaciones navideñas, es típico un aumento de casos por una mayor convivencia de la gente o con personas con infecciones, pero todavía estamos a tiempo de recomendar la vacunación antigripal. Queda poco tiempo - ya estamos subiendo a pico epidémico- para poder generar anticuerpos, pero para la gente de riesgo que no se haya vacunado, el momento es ahora", incide el médico.

11.000 urgencias diarias en Madrid

En Madrid, donde se han inmunizado frente a la gripe a más de 1.130.000 personas desde el comienzo de la campaña -que empezó el 16 de octubre y se extenderá hasta el 31 de enero-, fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por El Periódico de España señalan que la situación es la previsible para estas fechas, con el fin de semana sumado al día de Nochebuena, en las que los hospitales de la red pública han atendido unas 11.000 urgencias diarias. Se han podido producir picos por elevada frecuencia por tramos horarios, "pero la capacidad asistencial está garantizada", aseguran.

"Todo ingreso hospitalario programado se ha cumplido, con lo que no hay presión asistencial, que se cifra alrededor del 65/67% en toda la red. Todo correcto para la época", indican las mismas fuentes.

La consejería que preside Fátima Matute detalla que se continúa con la monitorización horaria de la presión asistencial, la activación del Plan de invierno en todos los centros sanitarios; la "comunicación constante" con los servicios de Urgencias; la coordinación con el SUMMA respecto a la gestión del transporte sanitario y la implementación de circuitos rápidos de derivación a otros ámbitos asistenciales como centros de media estancia u hospitales de apoyo.

Recomendaciones de Sanidad

Pero lo cierto es que, pese a esa prudencia que exime Madrid, el repunte de casos de gripe y covid ha llevado al Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, a lanzar este mismo martes una serie de recomendaciones como, entre otras, usar mascarilla cuando se tienen síntomas respiratorios, seguir las recomendaciones de vacunación frente a microorganismos respiratorios y evitar, en lo posible, acudir al puesto de trabajo con síntomas de enfermedad.

En cuanto al VRS, causante de bronquiolitis en bebés, según el informe semanal del ISCIII, la tasa de infección en Atención Primaria aumenta su pendiente de ascenso, mientras que, por grupo de edad, se observa una tendencia a la estabilización en menores de 5 años. La tasa de hospitalización en el periodo del 11 al 17 de diciembre se sitúa en cuatro casos por 100.000 habitantes (3,2 casos en la semana previa), con una evolución creciente desde la semana que va del 11 al 17 de octubre. Las mayores tasas se observan en el grupo de menores de un año (105,9 casos por 100.000 habitantes).

La Asociación Española de Vacunología (AEV) destacaba este mismo martes el valor de las estrategias de prevención en la salud pública poniendo como ejemplo la inmunización frente al virus respiratorio sincitial puesta en marcha en 2023. Está permitiendo reducir los ingresos y las atenciones en urgencias por bronquiolitis, resalta la AEV.

La enfermedad causada por el VRS hospitaliza a 1 de cada 56 niños que nacen y cada episodio es motivo de 9 consultas en Atención Primaria

"La prevención está de enhorabuena. España, junto con Francia y Estados Unidos, han sido la avanzadilla de una estrategia de prevención que seguro será adoptada por numerosos países el año que viene", apunta Jaime Pérez, presidente de la sociedad científica, quien recuerda que la enfermedad causada por el VRS, hospitaliza a 1 de cada 56 niños que nacen y cada episodio es motivo de nueve consultas en Atención Primaria.